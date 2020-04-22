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۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۲۳:۳۰

استاندار لرستان:

کادر درمانی شرایط سختی را پشت سر می‌گذارند

کادر درمانی شرایط سختی را پشت سر می‌گذارند

خرم‌آباد- استاندار لرستان با تاکید بر اینکه کادر درمانی شرایط سختی را پشت سر می‌گذارند، بر ضرورت استمرار تامین نیاز مراکز درمانی و بیمارستان‌های استان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی امروز چهارشنبه در جلسه ویدئو کنفرانس ستاد مدیریت بیماری کرونا لرستان، ضمن تبریک هفته سلامت به کادر درمانی استان و تقدیر از عملکرد آنها، اظهار داشت: کادر درمانی شرایط سختی را پشت سر می‌گذارند و با توجه به عملکرد غیر قابل پیش بینی ویروس، از این رو کمک‌ها به دانشگاه علوم پزشکی ادامه دار بوده و تأمین نیازهای آنها در اولویت قرار گیرد.

وی، بیان داشت: مجموعه دانشگاه علوم پزشکی نیز با تأمین مایحتاج و تکمیل امکانات، آمادگی لازم برای مواجهه با شرایط خاص احتمالی را داشته باشد.

استاندار لرستان، خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا تا پانزدهم اردیبهشت ماه اصل بر عدم برگزاری هرگونه مراسمی است و فرمانداران و سایر اعضای ستاد بر اجرای این موضوع اهتمام داشته باشند.

خادمی، تصریح کرد: به منظور پیشگیری از شیوع بیماری کرونا، سیستم حمل و نقل استان رعایت اصول و پروتکل‌های بهداشتی در جابجایی مسافران را مد نظر قرار داده و اجرایی کند.

وی، با اشاره به لزوم جمع آوری و ساماندهی معتادان متجاهر، زباله گردها و کودکان کار، گفت: دستگاه‌های اجرایی مرتبط، جلوگیری از کوچ عشایر و ورود آنها به استان را مد نظر قرار داده و عشایری که به استان وارد شده‌اند، شرایط خروج آنها فراهم شود.

استاندار لرستان، ضمن تأکید بر اطلاع رسانی مصوبات ملی و استانی ستاد مدیریت بیماری کرونا در صدا وسیما، فضای مجازی و رسانه‌ها، افزود: هدف نهایی مصوبات ستاد کمک به عملکرد بهتر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی در مقابله با بیماری کرونا و خدمات رسانی به مردم است.

خادمی، عنوان کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی با پیگیری مصوبات ستاد، در صورت برخورد با هر گونه مشکل ضمن اطلاع رسانی به ستاد در جهت رفع آن اقدام کنند.

کد مطلب 4907549

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