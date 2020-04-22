حمایت از آسیب دیدگان کرونا در چهارمحال و بختیاری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام شامگاه چهارشنبه در نخستین شورای فرهنگ عمومی استان اظهار داشت: این شورا برای فعال بودن باید قرارگاهی عمل کند و امور مصوب، دنبال شده و اجرایی شود.

وی گفت: امور مختلف از نظر فرهنگی باید در استان پیگیری شود و باید به صورت فعال در این عرصه وارد شد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد ادامه داد: اخبار فرهنگی این شورا نشان می‌دهد استان از نظر فرهنگی فعال است.

وی با اشاره به اینکه در عرصه فرهنگ دغدغه داریم، گفت: باید فرهنگ مورد توجه جدی قرار گیرد و منظور از فرهنگ، فرهنگ ناب و نشأت گرفته از فطرت انسان و همان فرهنگ توحیدی و الهی است.

وی اظهار داشت: آسیب دیدگان کرونا باید به شکل درست شناسایی شوند و هیچ آسیب دیده از کمک محروم نشود.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد بیان کرد: باید به شکل جامع و با حفظ کرامت و شأن این افراد را شناسایی کرد.

وی با بیان اینکه پرهیز از تجمع همچنان مورد تاکید است و باید فاصله گذاری اجتماعی و نکات بهداشتی رعایت شود، گفت: افطاری دادن در ماه رمضان جدی گرفته شود که می‌توانید افطاری‌ها را آماده و در خانه نیازمندان تحویل داد.