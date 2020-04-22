بهره گیری از هنر برای ترویج فرهنگ انقلاب ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله شیروانی شامگاه چهارشنبه در نخستین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان، اظهار داشت: ۲۰ فروردین ماه سالروز شهادت شهید آوینی و روز هنر انقلاب است.

وی بیان کرد: حوزه هنری از فرزندان انقلاب اسلامی تشکیل شده که در زمان پیروزی انقلاب لزوم تغییر در فرهنگ را متناسب با انقلاب اسلامی احساس کرد.

رئیس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری بسترسازی برای رشد مبتنی بر انقلاب اسلامی، تدوین رشته‌های گوناگون هنر و ادبیات انقلاب و تقویت و معرفی هنرمندان برجسته انقلاب اسلامی را برخی از اهداف حوزه هنری برشمرد.

وی گفت: سینما بهمن شهرکرد نیز در حال تبدیل شدن به پردیس شهرکرد است.

رئیس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری گفت: برخی از هنرمندان استان جزو هنرمندان برجسته کشور در زمینه‌های رمان نویسی، شعر و… هستند.