۵ برابر سال قبل باید واکسن آنفلوانزا فراهم کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود مردانی، با اعلام اینکه به شایعات و سوالات کرونایی هموطنان با شماره پیامک ۱۰۰۰۶۰۱ پاسخ داده می‌شود، گفت: به نظر می‌رسد برای پاییز امسال ۵ برابر سال‌های قبل واکسن آنفلوانزا باید وارد کنیم.

وی افزود: این میزان واکسن برای پیشگیری از سردرگمی بیماران و پزشکان است تا با یک درمان نسبی بر روی بیماران تنفسی از تداخل بیماری‌های مشابه با کرونا اجتناب شود.

مردانی ادامه داد: بنابراین درصدد تهیه واکسن آنفلوانزا هستیم و خانم‌های باردار حتماً این واکسن را تهیه کنند.

این متخصص بیماری‌های عفونی با اعلام اینکه پیکر بیماران کرونایی ناقل ویروس خواهند بود، در پاسخ به سوالی مبنی بر انتقال ویروس کرونا از حیوان به انسان، گفت: این ویروس مشترک بین انسان و حیوان بوده و گزارش انتقال آن از برخی حیوانات و پرندگان منتشر شده است.

مردانی ادامه داد: البته انتقال ویروس از راه مواد غذایی شایع نیست، اما ممکن است دست آلوده در تماس با میوه‌ها و سایر مواد خوراکی باعث آلودگی آنها شود.