بارش باران آسمان زنجان را فرا می گیرد/افت دما

رسول همتی در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: سامانه بارشی از اواخر روز چهارشنبه وارد استان شده و فعالیت این سامانه بارشی تا اواخر روز یکشنبه در استان زنجان فعال است.

وی با بیان اینکه از بعد از ظهرامروز بارشها به شکل بارش رگبار و رعد و برق و تگرگ خواهد بود، اظهار کرد: در این میان شهروندان در بلندی ها تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، همچنین از وقوع وزش باد شدید در استان خبر داد و گفت: به شهروندان توصیه می شود در کنار ساختمان های نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

همتی همچنین نسبت به وقوع سیلابی شدن و طغیان رودخانه در استان هشدار دادو تاکید کرد: شهروندان در کنار حاشیه رودخانه ها تردد نکنند.

وی به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و یاد آورشد: دمای هوای استان بیش از شش درجه سانتی گراد کاهش یافته و هوا سرد می شود و سردی هوا تا روز یکشنبه مهمان زنجانی ها است.