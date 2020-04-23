۲۶۰ راننده تاکسی وام ۲۰ میلیون ریالی قرض الحسنه دریافت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شهرداری سنندج، امیر جمشیدنژاد اظهار کرد: در راستای حمایت از رانندگان زحمتکش ناوگان تاکسی رانی که بعلت شیوع ویروس کرونا کسب و کار آنها دچار مشکل شده و بر اساس سهمیه اتحادیه تاکسیرانی کشور به ۲۶۰ راننده تاکسی وام قرض الحسنه ۲۰ میلیون ریالی پرداخت می شود.

وی افزود: در پی شیوع ویروس کرونا استفاده شهروندان از ناوگان حمل و نقل عمومی کاهش یافت و رانندگان ناوگان در این دو ماه با کاهش درآمد مواجهه بودند.

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج ادامه داد: در راستای حمایت از رانندگان ناوگان تاکسی رانی اتحادیه تاکسیرانی کل کشور با یکی از بانک های عامل جهت پرداخت وام قرض الحسنه به این قشر زحمتکش به توافق رسید.

جمشیدنژاد از پرداخت وام دو میلیون تومانی به راننده گان تاکسی خبر داد و یادآور شد: اتحادیه تاکسیران ۲۶۰ سهمیه وام را فقط به رانندگان تاکسی در سنندج اختصاص داد.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه بیش از سه هزار تاکسی فعال در سطح شهر داریم و به دلیل آنکه حقی از کسی ضایع نشود با حضور نمایندگان رانندگان تاکسی قرعه کشی صورت گرفت و ۲۶۰ راننده تاکسی جهت دریافت وام قرض الحسنه تعیین شدند.

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج گفت: این قرعه کشی بین رانندگان تاکسی خطی و مسیری انجام و لیست افراد انتخاب شده به اتحادیه تاکسیرانی کل کشور جهت دریافت وام ارسال شد.