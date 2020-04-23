به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استان قدس رضوی، حجت‎الاسلام والمسلمین احمد مروی در جلسه دیدار با خادمان فعال در امور خیریه که در تالار ولایت بارگاه منور حضرت رضا (ع) انجام شد، با اشاره به شرایط ویژه مبتلا به ایران و اقصی نقاط جهان در مواجهه با یک بیماری بزرگ، گفت: ویروس کرونا در کنار تمام تلخی‌ها و سختی‌های غم‌انگیزی که برایمان داشته، فرصتی کم‌نظیر برای نشان دادن نوع‌دوستی افراد نیز فراهم کرده است. خداوند متعال به بهانه‌های مختلف فرصت‌هایی را برای امتحان بندگانش فراهم می‌کند و این بیماری می‌تواند یکی از آن فرصت‌ها باشد.

تولیت آستان قدس رضوی مشارکت خیران در امور خداپسندانه را توفیق بزرگ الهی برشمرد و گفت: خدا به شما به عنوان خیّر منت گذاشته است؛ اگر دست یک نیازمند را می‌گیرید، اگر گره از کاری باز می‌کنید، آن را باید منت خدا بر خود بدانید.

وی همچنین اظهار کرد: بعضاً افراد متمکنی هستند که هیچ کس خیری از آن‌ها نمی‌بیند، اما در مقابل کسانی هستند که با وجود امکانات محدود، همه زندگی خود را وقف راه خیر کرده‎اند و این توفیق الهی است.

وی با یادآوری دشواری شرایط حاکم بر کشور به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مشاغل، گفت: گروهی از قبل فقیر و ناتوان بودند، اما عده‌ای آبرودار هستند و بعد از این وقوع شرایط کنونی فقیر شده‌اند. کارگر فصلی و روزمزد بودند و با تعطیلی صنوف و مشاغل از کار کردن و نان‌آوری مانده‌اند.

تولیت آستان قدس رضوی بهانه دعوت از جمع خیران را عمل به دستور رهبر انقلاب عنوان کرد و افزود: هر کدام از شما خادمان بارگاه منور امام رضا (ع) با مجموعه‌های مختلفی ارتباطاتی دارید که می‌توانید برای فرصت ماه مبارک رمضان و خدمت به مردم فکر و همراهی کنید.

وی اضافه کرد: طی سال‌های گذشته در این ماه مبارک چه در حرم مطهر رضوی و چه مساجد حاشیه شهر مشهد، سفره حضرت رضا (ع) پهن شده است ولی امسال چه برای گستراندن این سفره و چه اقامه امور عبادی در حرم مطهر شرایط به گونه‌ای دیگر است، گرچه هر سال در ماه مبارک رمضان، مراسم مذهبی مختلفی با حضور زائران در رواق‌ها و صحن‌های بارگاه مطهر حضرت رضا (ع) برگزار می‌شد، ولی امسال از برگزاری چنین برنامه‌هایی مانند گذشته محروم هستیم، ولی با این وجود، مراسم و مناسک عبادی تعطیل نمی‌شود و به شکل دیگری انجام خواهد شد. دعا و مناجات نباید تعطیل شود. دعا و ذکر فقط اقامه نماز، خواندن قرآن و مفاتیح و گفتن تسبیح نیست؛ انجام دادن هر کار خیری ذکر خداست.

تولیت آستان قدس رضوی با بیان پیشنهادی به جمع خیّران حاضر در جلسه، تصریح کرد: تلاش آستان قدس رضوی این است که ذکر خدا در خانه امام معصوم (ع) تعطیل نشود. لذا پیشنهاد می‌کنم شما خدام گرامی مدیریت رواق امام خمینی (ره) را در طول ۳۰ روز ماه رمضان در اختیار بگیرید و با حمایت این آستان مقدس، هر کار خیری که صلاح می‌دانید در این مکان نورانی سروسامان دهید.

وی گفت: شما خدام بارگاه حضرت رضا علیه آلاف التحیة و ثنا، در حقیقت خادمان زائران حضرت رضا (ع) هستید و حال که امکان خدمت به زوار در این مکان شریف وجود ندارد، اصل خدمت ادامه دارد.

وی تأکید کرد: هر چند امسال راه عبادت و زیارت حضوری بسته شده ولی دیگر راه‌ها برای عبادت و خشنودی قلب حضرت رضا (ع) باز است. امسال نمازها، مناجات‌ها، عبادات ما در حرم امام هشتم (ع) به این شکل اقامه خواهد شد و برای هر چه بهتر انجام شدن آن از کمک، تدبیر و همراهی دیگران هم بهره ببرید.

حجت‎الاسلام والمسلمین مروی همچنین بیان کرد: دیگران را به کار خیر تشویق و راه خیر را برای دیگران هم باز کنید. برای مشارکت‌کنندگان در امر خیر هم شرط و قید نگذارید و اجازه بدهید همه افراد با نگاه‌ها و سلایق مختلف در این کار بزرگ مشارکت کنند.

تولیت آستان قدس رضوی در خاتمه گفت: اگر در حال حاضر تمکن مالی برای مشارکت در امور خیریه را ندارید، هر کاری از دست شما برمی‌آید، انجام دهید. اگر می‌توانید از آبرو و اعتبار یا از روابط خود برای کار خیر استفاده کنید. اگر یک راه بسته است، راه‌های دیگری برای امور خداپسندانه پیدا کنید