سلامت یک میلیون مسافر در مبادی ورودی مازندران پایش شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی اکبری پیش ازظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به شیب نزولی ابتلاء به ویروس کرونا در استان گفت: اعضای جمعیت هلال احمر مازندران که از آغاز شیوع ویروس مرگبار کرونا وارد عرصه مقابله با این ویروس منحوس شدند خدمات بسیار ارزشمندی را در حوزه‌های مختلف ارائه کردند که این حضور متعهدانه تا شکست کامل کرونا ادامه خواهد داشت.

وی با تقدیر از تلاش ارزنده همه اعضای جمعیت هلال احمر استان اعم از داوطلبان، جوانان و امدادگران گفت: جمعیت هلال احمر مازندران از نخستین روز تشکیل ستاد استانی مقابله با کرونا دراین عرصه حضوری فعال داشته و با اعلام آماده باش به تمامی عوامل اجرایی و امدادی، برنامه‌های متنوعی را برای مشارکت مؤثر تمامی اعضای خود اجرا کرده است.

وی اجرای طرح غربالگری و پایش سلامت یک میلیون مسافرین و سرنشینان خودروها در مبادی ورودی و خروجی‌های استان، تهیه و توزیع بیش از ۲۵۰ هزار ماسک ،۲۰۰ هزار لیتر مواد ضدعفونی کننده ،۷۰ هزار جفت دستکش معمولی و لاتکس ،۲۰ هزار بسته معیشتی و بهداشتی، و همچنین تهیه و توزیع حدود ۵ هزار دست لباس مخصوص را از جمله خدمات جمعیت هلال احمر مازندران درجبهه نبرد با ویروس کرونا اعلام کرد و گفت: متعهد به ماندن در کنار مردم هستیم.

اکبری با اشاره به اینکه این اقلام در مراکز درمانی و همچنین درمیان اقشار آسیب پذیر توزیع شد، گفت: یکی از طرح‌های مهم جمعیت هلال احمراستان، طرح ابتکاری «هاتفان امید» است که با استقبال گسترده مردم و مسئولان همراه بوده است.

وی افزود: با توجه به اینکه در شرایط کنونی، انقطاع زنجیره شیوع ویروس مرگبار کرونا مهمترین استراتژی مهار این بیماری است، درطرح «هاتفان امید» که از سوی هلال احمر استان و با حمایت و مشارکت دستگاه‌های دیگر اجرایی شده است تلاش می‌شود افرادی که دارای بیماری کرونا هستند و یا خانواده‌هایی که از این بیماران نگهداری می‌کنند و خودشان نیز در معرض خطر قرار دارند و یا مشکوک به ناقل بودن ویروس کرونا هستند را با بررسی و پاسخگویی به نیازهای آنان مدیریت تا از تردد آنان به هردلیل ممکن در سطح جامعه جلوگیری کنیم.

اکبری با اشاره به اینکه این گروه از افراد کسانی هستند که توسط دانشگاه علوم پزشکی استان و یا تیم‌های بسیج سلامت شناسایی شدند، تصریح کرد: در پروتکلی که ما تنظیم کردیم تمام نیازهایی افراد مزبور دیده شده و ما با چهار نظام نیازسنجی شده به کمک این افراد خواهیم رفت.

وی با تاکید براینکه این طرح ابتکاری و انحصاری هلال احمر مازندران است، گفت: نظام مددکاری با هدف سنجش و ارزیابی نیازهای ضروری افراد مزبور، نظام حمایتی معیشتی، نظام مشاوره و روانشناسی و نظام مراقبتی و ارسال دارو که با کمک پزشکان خانواده اجرایی خواهد شد از مؤلفه‌های مهم طرح مزبور می‌باشد.

اکبری افزود: هدف نهایی این طرح پاسخگویی به تمام نیازهای بیماران کرونایی و خانواده‌های آنان است تا مانع از حضور آنان در سطح جامعه شویم و بدین صورت زنجیره ویروس کرونا را قطع کنیم.

وی همچنین از اجرای طرح ملی خدمات بشردوستانه و پیام آوران بشردوستی توسط اعضای جوانان این جمعیت خبر داد و گفت: در طرح‌های اجرایی جوانان هلال احمر استان بیش از ۵۰ هزار نفر تحت پوشش قرار گرفتند و از خدمات ارائه شده که به صورت تمرکزی بر محور پیشگیری از بیماری کرونا اجرا شد بهره مند شدند.

اکبری با تاکید براینکه اعضای جمعیت هلال احمر استان مازندران تا شکست کامل ویروس کرونا در کنار همنوعان نیازمند حضور خواهند داشت، تصریح کرد: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر تمهید شرایط برای تسریع در اجرای طرح مواسات و کمک مومنانه با هدف کمک به اقشار نیازمند و متأثر از بحران کرونا گفت: جمعیت هلال احمر برنامه‌های ویژه ای را در این راستا برنامه ریزی کرده است که همزمان با ایام ماه مبارک رمضان اجرایی خواهد شد.