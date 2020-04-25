به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری در مراسم امضای این تفاهم نامه بیان کرد: حضور بخش خصوصی در کیش، و سرمایه مالی، تجربه آن و خود وجودشان؛ آورده بسیار ارزشمندی در جزیره است، و تاکنون آن‌طور که باید از آن استفاده نشده و حتی مجرای ارتباطی صحیحی با بازار سرمایه نداشته‌ایم. در شرایطی که برای استفاده از منابع خارجی، با محدودیت‌های جدی روبه‌رو هستیم؛ باید توجه ویژه به منابع داخلی داشته باشیم؛ چراکه شاهد بودیم هر کدام از این منابع که به سمت نقدینگی رفته‌اند، بحران ایجاد کرده‌اند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به تدوین چهارچوب مدیریت نقدینگی‌های منابع موجود داخلی انعقاد قرارداد با شرکت سهم‌آشنا را نقطه آغاز و شروع خوبی برای حضور بخش خصوصی در حوزه فعالیت اقتصادی دانست و اظهار داشت: تحلیل واقعی و داشتن مشاورین قوی، شرط ورود به این حوزه فعالیت می‌باشد؛ تا در تمامی حوزه‌ها مثل استفاده از منابع، الگو باشد.

وی ابراز امیدواری کرد: امضای تفاهم‌نامه با شرکت سهم‌آشنا، قراردادی اجرایی باشد و به جد در مسیر حصول نتیجه، گام برداشته و در فاز اول، انتشار ۱,۰۰۰ میلیارد تومان در قالب این تفاهم‌نامه اتفاق بیفتد. وی در گام‌های بعدی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری مسکن اشاره کرد و گفت سقف سرمایه‌گذاری باید افزایش یابد تا بخش‌خصوصی بتواند در حوزه‌های دیگر نیز توانمند و بی‌نیاز از منابع شوند. این صندوق می‌تواند ساختار بسیار خوبی باشد تا در کیش به‌هیچ‌وجه هیچ نیازمندی وجود نداشته باشد.

مظفری گفت: صندوق‌هایی با درآمد ثابت تحت عنوان "فیکس‌اینکام" که با استفاده از مبالغ و منابع ریز کیشوندان با تضمین و سود قابل‌توجه پیش‌بینی شده است، می‌توان این منابع درآمدی را برای پروژه‌های مختلف کیش هزینه کرد و دریافت ۱,۰۰۰ میلیارد تومان اوراق صکوک در صندوق‌های مختلف می‌تواند کوچک‌ترین نیازهای کیشوندان را هم تأمین کند.

علی‌مقدس‌زاده، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد کیش، خاطرنشان کرد: تمامی ظرفیت‌های سازمان بر فعال‌سازی و توسعه حوزه اقتصادی، متمرکز، و منتج به اقداماتی شد که بسیار پرفایده هستند مثل دریافت ۱,۰۰۰ میلیارد تومان ال‌سی داخلی برای پیمانکارانی که در زمان مقرر بتوانند موفق به ارائه اسناد لازم به بانک شوند. استفاده از ظرفیت بانکی برای اعطای تسهیلات و وام به تجارکیش، از دیگر اتفاقات مثبتی است که می‌تواند الگوی کشوری شود.

وی ادامه داد: در شرایطی که بوروکراسی‌های سیستم بانکی به راحتی اجازه تأمین منابع به فعالان اقتصادی نمی‌دهد، و نگرانی از بروز افسردگی اجتماعی و به تبع آن کاهش فعالیت اقتصادی در دوران پساکرونا، به‌کارگیری سرمایه‌های مولد در بازار و ایجاد اشتغال را می‌طلبد تا با کاهش اتکا به بروکراسی‌های بانکی، بنا بر استفاده از بازار سرمایه و پول‌های تجمیع‌شده و بلااستفاده شد که با مدیریت درست، بدون ایجاد تورم، فقط اشتغال‌زایی کند.

شهریار شهمیری مدیرعامل شرکت گروه خدمات بازار سرمایه سهم آشنا با بیان اینکه انعقاد این تفاهم‌نامه گام بلندی در توسعه و بهره‌مندی همه فعالان اقتصادی از خدمات بازار سرمایه است؛ گفت: جایگاه این شرکت در اقتصاد کشور جایگاه تثبیت‌شده است که در سه محور اصلی در ارائه خدمات تخصیص تأمین مالی، مشاوره تأمین مالی و مشاوره سرمایه گذاری فعالیت می‌کند.

امضای تفاهم نامه سازمان منطقه آزاد کیش با شرکت گروه خدمات بازار سرمایه سهم آشنا، با حضور غلامحسین مظفری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، سید محمدرضا مداح مشاور و مدیرکل حوزه مدیریت، ناصر آخوندی معاون توسعه مدیریت و علی مقدس‌زاده معاون اقتصادی و سرمایه گذاری و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش، شهریار شهمیری مدیرعامل شرکت گروه خدمات بازار سرمایه سهم آشنا و بخش خصوصی چهارشنبه سوم اردیبهشت در سالن رازی مرکز همایش‌های بین‌المللی کیش برگزار شد.