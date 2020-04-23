دستور رئیس جمهور برای تسریع آزادراه لامرد- پارسیان

به گزارش خبرگزاری مهر، خداداد غریب پور با برشمردن زیر ساخت‌های موجود در این کانون بزرگ صنعتی، افزود: هم اینک برق، گاز، شریان‌های ارتباطی، آب دوران ساخت، سیل بند، گمرک، تأسیسات اداری و سایر ملزومات مورد نیاز در این منطقه در دسترس سرمایه گذاران و متقاضیان مشارکت در طرح‌های کوچک و بزرگ قرار دارد.

وی اضافه کرد: برای انتقال آب موردنیاز از خلیج فارس با اعتبار هزار میلیارد تومانی عملیات اجرایی در حال انجام است، از آنجاییکه پیش شرط سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی، تکمیل زیر ساخت‌ها در منطقه ویژه اقتصادی لامرد است این امر با جدیت در دستور کار قرار دارد و پیگیری مجدانه مدیر عامل منطقه یاد شده برای دست یافتن به اهداف توسعه‌ای قابل تقدیر است.

وی با ابراز خرسندی از صدور دستور دکتر روحانی برای سرعت بخشی به روند احداث آزادراه لامرد به پارسیان گفت: این موضوع حائز اهمیت و دارای نقش مهمی در کاهش هزینه تولید و تسهیل صادرات و واردات به این منطقه راهبردی است که انتظار می‌رود وزارت راه با جدیت به این پروژه بپردازد.

غریب پور با تقدیر از نقش حجت الاسلام علوی وزیر اطلاعات در همراهی و همگامی برای رفع تنگناها و مشکلات به نقش شبکه بانکی اشاره کرد و اظهار داشت: برای ادامه کار آلومینیوم و تکمیل فازهای این پروژه نیازمند همکاری نظام بانکی می‌باشیم و در این راستا از مسئولیت شناسی کنسرسیوم بانکی با لیدری بانک صادرات تشکر می‌کنیم اما این امر شایسته توجه بیشتر است.

وی ادامه داد: صنایع معدنی در تحقق منویات مقام معظم رهبری برای جهش تولید نقش بارزی دارد و به همین دلیل ایمیدرو در این زمینه برای سال جاری برنامه‌های مدونی دارد که برغم شرایط خاصی که در آن قرار داریم به همت مدیران و کارشناسان و با همکاری بین بخشی وظایف خود را برای نقش آفرینی در جهش تولید ایفا می‌کنیم.