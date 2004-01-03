رئيس دوره اي اتحاديه اروپا با قذافي ديدار مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس ، به دنبال اعلام مقامات ليبي مبني بر وجود سلاحهاي كشتار جمعي دراين كشور قرار است رومانوپرودي رئيس دوره اي اتحاديه اروپايي براي اولين بار با معمر قذافي رئيس جمهور ليبي به طوررسمي ديدار كند.

رومانو پرودي شب گذشته دريك بيانيه مطبوعاتي با اعلام اين خبر افزود كه آمادگي دارد درخصوص بهبود روابط ليبي واتحاديه اروپايي با رئيس جمهوري اين كشور ديدار و گفتگو نمايد .

رئيس اتحاديه اروپايي با اشاره به گفتگوي اخير تلفني خود با قذافي خاطر نشان كرد : پيش از اين قذافي آمادگي و علاقه خود را در خصوص پيدا كردن راههايي به منظور ارتقاي سطح مناسبات ليبي و اتحاديه اروپايي اعلام كرده بود .

گفتني است هنوز تاريخ دقيق اين ديدار مشخص نشده است .

