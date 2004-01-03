جنگ در " همسفران " روايت مي شود

به گزارش خبرنگار هنري " مهر" ساخت اين مجموعه تلويزيوني كه از اواخر سال گذشته آغاز گرديده، پس از حدود 9 ماه كار و ضبط بخش هاي شهر، به تازگي وارد مرحله تازه اي از ساخت اثر شده است كه در آن بخش هاي مربوط به جنگ تصويربرداري مي شوند.



اين مجموعه چند دانشجو را روايت مي كند كه هر كدام از آنها با تفكر و انگيزه هاي شخصي وارد صحنه هاي نبرد و جنگ تحميلي مي شوند و اين واقعه بر روند زندگي و شخصيت هر كدام از اين افراد، تاثير متفاوتي مي گذارد.

از جمله ويژگي هاي مضموني اين اثر نگاه تازه اي است كه كارگردان به جنگ دارد.

« همسفران » در شهرهاي مختلف كشور تصويربرداري مي شود ، در اين مجموعه مينا لاكاني، رزيتا غفاري، فريده سپاه منصور، كورش سليماني، زهرا سعيدي، مريم بوباني، كاظم افرندنيا، مهوش وقاري، آرش تاج، محسن قاضي مرادي، شهرام عبدلي، افشين كتانچي، محمد ولايتي و حسين شهاب از جمله بازيگران اصلي هستند.

متن « همسفران » را عليرضا نادري نوشته و علي ژكان كارگرداني كرده است. تهيه كننده اين مجموعه برعهده محمد حسين شريفي و سيما فيلم است و طراحي صحنه بخش شهر را ملك جهان خزايي و محمد مهران يوسف زاده انجام مي دهند ، طراحي صحنه بخش هاي جنگ نيز بر عهده عليرضا شجاعي است.