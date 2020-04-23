محموله فرانسوی کیت های تشخیص کرونا اسفندماه خریداری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، لطیفی سخنگوی گمرک ایران در واکنش به برخی اظهار نظرها در خصوص محموله خریداری شده از فرانسه گفت: برای این محموله ۲۷ فوریه پروفرما صادر شده و هفتم اسفند ماه نیز ثبت سفارش شده است، دقیقاً زمانی که کشور برای دستیابی به این کیت‌های آزمایشگاهی در حال تلاش بود.

این محموله نیز پس از تحویل به شرکت حمل برای رسیدن به کشورمان باید مسیر طولانی را طی می‌کرد به ویژه در شرایطی که مرزها و مسیرهای زمینی به مقصد ایران مسدود بود که با تلاش بسیار، محموله این کامیون دوم اردیبهشت از بازارچه مرزی "ساری سو" وارد کشور شد.

لطیفی، اظهار داشت: خدا را شکر در حال حاضر دست توانمند دانشمندان کشورمان، به دانش تولید این کیت‌ها رسیده اند و همین همت بلند باعث خواهد شد تا ضمن تسریع در فرایند بهبود بیماران، ثبت سفارش جدیدی نداشته باشیم و یا میزان آن کاهش چشمگیر داشته باشد.

دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک ابراز امیدواری کرد تا با همت و تلاش همه هموطنان، شاهد از بین رفتن این بیماری فراگیر در جهان و کشورمان باشیم و انشاالله با توجه به حقایق قضاوت کنیم