واگذاری استقلال و پرسپولیس «انقلاب» در فوتبال ایران خواهد بود

امیر هاشمی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اینکه گفته می‌شود سرخابی‌ها در سال ۹۹ خصوصی می‌شوند، گفت: خصوصی سازی باعث پیشرفت تیم‌ها خواهد شد. سالهاست که دو باشگاه استقلال و پرسپولس قرار است به بخش خصوصی واگذار شوند اما تا به حال چنین اتفاقی رخ نداده است. این یک مشکل بزرگ برای فوتبال ماست که باید هر چه زودتر به طور کامل برطرف شود.

وی تاکید کرد: درست است که این دو باشگاه بدهی دارند اما این دلیل نمی‌شود که خریداری نداشته باشند. اگر استقلال و پرسپولیس که دو قطب اصلی فوتبال کشور ما هستند به بخش خصوصی واگذار شوند به طور حتم یک انقلاب بزرگ در فوتبال ما رخ داده اما اینکه آیا رئیس باشگاه می‌تواند در زمان خصوصی سازی تصمیمات شخصی بگیرد یا خیر هنوز جای سوال دارد زیرا در این سال‌ها مدیران این دو تیم توسط وزارت ورزش انتخاب می‌شدند.

پیشکسوت باشگاه استقلال در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود سرخابی‌ها نمی‌توانند به دلیل بدهی‌های زیاد، سوددهی داشته باشند گفت: به اعتقاد من بدهی‌های این دو تیم هیچ ربطی به سوددهی ندارد. اگر چه این دو تیم حق پخش تلویزیونی ندارند و بدهکار هم هستند اما مشتریان خوبی خواهند داشت.

وی گفت: بدهی‌های استقلال و پرسپولیس به دلیل بستن قراردادهای اشتباه است. بازیکنانی که ارزش بالایی نداشتند اما به رقم‌های بسیار کلان به این دو باشگاه آمده و باعث شدند سرخابی‌ها توان پرداخت مطالبات آنها را نداشته باشند و این مسئله باعث شده که سال به سال بر رقم بدهی‌های این دو تیم بیشتر افزوده شود.

هاشمی مقدم با انتقاد از جابجایی‌های بسیار زیاد مدیران عامل در این دو باشگاه و اینکه چه راهکاری برای موفقیت سعادتمند عنوان می‌کند، افزود: جابجایی‌های زیاد به سود این دو تیم نبوده و نخواهد بود. مدیرعامل یکی از بزرگترین ارکان باشگاه است اما اینکه تا چه حق آزادی عمل دارد جای سوال است.

وی ادامه داد: متأسفانه در سال‌های گذشته به طور پی در پی شاهد تغییر مدیران این دو باشگاه بوده‌ایم و این به هر دو تیم ضربه زده است. آنها نتوانسته‌اند آنچه را که مدنظرشان بوده طی سال‌های متمادی انجام دهند و چون تغییراتی زود به زود صورت می‌گیرد هیچکس نمی‌تواند سیستمی را که مد نظرش است پیاده کند. من اعتقاد دارم اگر سعادتمند بخواهد موفق باشد ابتدا باید عاشق استقلال و فوتبال باشد و کار در مجموعه آبی‌پوشان را بداند. از افراد متخصص استفاده کند و با یک برنامه‌ریزی دقیق گام‌های بلندی به سوی موفقیت استقلال بردارد.

پیشکسوت باشگاه استقلال در پاسخ به این سوال که آیا با تعطیلی لیگ موافق هستید، تصریح کرد: تا آنجا که می‌دانم ۹ هفته تا پایان لیگ باقی مانده و البته چند تیم هستند که ۱۰ بازی باقیمانده دارند. در لیگ یک هم بین ۸ تا ۹ هفته از بازی‌ها باقی مانده. اگر قرار است بازی‌ها شروع شود چیزی حدود ۴۰ روز زمان لازم است تا تیم‌ها بتوانند خودشان را آماده کنند. ریسک بالایی برای شروع مسابقات وجود دارد و اینکه آیا اجازه می‌دهند تماشاچیان به ورزشگاه بیایند یا خیر. فشار زیاد باعث مصدومیت بازیکنان می‌شود و من اعتقاد دارم با یک برنامه‌ریزی دقیق می‌توان تیم‌های اول تا چهارم را معرفی کرد.

وی ادامه داد: ۲۷ امتیاز می‌تواند برای شش تیم اول شانس قهرمانی بیاورد. بنابراین معتقدم بین ۶ تیم اول قرعه کشی کرده. دو تیم را کنار گذاشته و از بین آنها تیم قهرمان را مشخص کرده سپس با یک قرعه کشی دیگر تیم‌های بعدی را که می‌خواهند به مقدماتی لیگ قهرمانان آسیا بروند را مشخص کرد. می‌شود امسال هیچ تیمی به لیگ یک سقوط نکرده و سال آینده به جای ۱۶ تیم با ۱۸ تیم لیگ را برگزار کرد و همین فرمول را می‌توان در لیگ آزادگان هم انجام داد زیرا در حال حاضر سلامتی مردم مهم‌تر از بازی فوتبال است.

وی در پایان در خصوص وضعیت علیرضا جهانبخش هم گفت او هم همانند تمام بازیکنان دنیا که لیگ‌هایشان در تعطیلی کامل به سر می‌برند به طور انفرادی و در خانه تمرین می‌کنند تا بتوانند آمادگی خود را حفظ کنند. جهانبخش هم همانند دیگر بازیکنان شاغل در لیگ انگلستان باید آمادگی خود را حفظ کرده تا با شروع دوباره تمرینات جایگاه خود را در تیمش مستحکم‌تر کند.