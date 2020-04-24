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۵ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۳:۴۴

بانک مرکزی مکلف شد

۱۲۰۰ میلیارد تومان به تنظیم بازار محصولات دامی اختصاص می یابد

۱۲۰۰ میلیارد تومان به تنظیم بازار محصولات دامی اختصاص می یابد

بانک مرکزی موظف به اعطای تسهیلات ۱۲۰۰ میلیارد تومانی به شرکت پشتیبانی امور دام با هدف تنظیم بازار محصولات دامی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری مصوبه ۳۰ فروردین ماه هیئت دولت که به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اختصاص تسهیلات ۱۲۰۰ میلیارد تومانی از سوی بانک‌های عامل به شرکت پشتیبانی امور دام برای تنظیم بازار محصولات دامی به تصویب رسیده بود را به رؤسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و همچنین وزرای اقتصاد و جهاد کشاورزی ابلاغ کرد.

شرکت پشتیبانی امور دام موظف شد تا این ۱,۲۰۰ میلیارد تومان را به عنوان رقم مابه التفاوت (زیان) نرخ خرید تضمینی محصولات دامی خریداری شده از دامداران با نرخ فروش این محصولات در بورس کالا، به مصرف برساند.

کد مطلب 4908333

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