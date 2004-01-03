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۱۳ دی ۱۳۸۲، ۱۱:۱۵

مقامات هواپيمايي مصر:

تمام مسافران هواپيما مصري كشته شده اند

در پي سقوط هواپيماي خطوط هوايي مصر تمام 135 مسافر هواپيما كه اكثراً توريستهاي فرانسوي بودند كشته شدند.


به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، مقامات هواپيمايي مصر در پي سقوط يك فروند هواپيماي بوئينگ 737  خطوط هوايي مصر اعلام كردند  تمام مسافران اين پروازدر نزديكي يكي از سواحل درياي سرخ كشته شده اند.
به گفته مقامات مصري اين هواپيما به شركت خصوصي هواپيمايي مصر(Flash Air)  متعلق بوده و از135 مسافر اين پرواز 127 نفر توريستهاي فرانسوي بوده اند.
به گفته مقامات فرودگاه، لاشه اين هواپيما در 15 كيلومتري ساحل جنوبي شرم الشيخ پيدا شده است. اين مقامات تصريح كردند كه اين هواپيما 135 مسافر و 6 خدمه پرواز  ساعت 4:44 صبح امروز اندكي پس از پرواز از فرودگاه شرم الشيخ از روي صفحه رادار مركزكنترل فرودگاه قاهره ناپديد شد.

کد مطلب 49084

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