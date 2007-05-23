بودجه تخصیصی کتابخانه های مدارس سوال برانگیز است

سیمین بازرگان برنامه ریز و مشاور تولیدات ادبی - فرهنگی وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره روزآمد نبودن کتابخانه های مدارس و تهی بودن آنها از کتاب های برجسته ادبیات کودک و نوجوان گفت: واقعیت این است که هزینه و نیروی کافی در کتابخانه های مدارس صرف نمی شود. به روز کردن و جذابیت بخشیدن به کتاب ها نیز دیر به دیر صورت می گیرد.

این کارشناس ادبی آموزش و پرورش اضافه کرد: اخیرا شنیده ام شهرداری اصفهان بودجه ای به کتابخانه های مدارس تخصیص داده که کتاب برای کتابخانه ها خریداری شود و در اختیار کودکان و نوجوانان قرار گیرد. پس انجام عملکردهایی از این دست تنها برعهده آموزش و پرورش نیست بلکه همکاری ارگان های دیگر هم می تواند در این راستا موثر واقع شود.

وی ادامه داد: بار آموزش و پرورش به واسطه دارا بودن سیستم اداری گسترده و مراجعه کننده های بی شمار سنگین است. باید پیش از اینکه به ارائه راهکاری برای پررنگ کردن ادبیات کودک در کتابخانه ها دست بزنیم، به این فکر کنیم که تا کنون چه درصدی از بودجه به ساماندهی کتابخانه ها تخصیص داده شده است. علاوه بر به روز نبودن کتاب ها امکانات شنیداری و دیداری و رایانه ای نیز در کتابخانه ها اندک است.

سیمین بازرگان خاطرنشان کرد: متاسفانه با وجود رشد فناوری الکترونیک و ایجاد فضاهای مجازی اینترنتی اذهان نوجوانان ما تنها به کتاب های درسی محدود شده است. با وجود اینکه آموزش و پرورش یکی از بهترین سازمان هاست اما از این پتانسیل استفاده اندکی می کند. نباید فراموش کنیم که ما نسل مجلات " پیک " هستیم .در آن سال ها این نشریات به شکل منظم در مدارس توزیع می شد اما امروز نشریات ما منحصر به مجلات " رشد" هستند.

وی تصریح کرد: این نشریات نیازمند پردازش بیشتری هستند؛ ضمن اینکه در کنار نشریات " رشد " نیز می توان از نشریات خصوصی در مدارس استفاده کرد. زیرا مجلات فرصت مناسبی را برای اشاعه ادبیات روز نزد کودکان ایجاد می کند.