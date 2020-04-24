به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتالله خامنهای، محفل انس با قرآن کریم از طریق ارتباط زنده تصویری و با حضور رهبر انقلاب برگزار خواهد شد. طبق رسم هر ساله، محفل انس با قرآن مجید در روز اول ماه رمضان برگزار خواهد شد.
مراسم امسال به دلیل دستورالعملهای بهداشتی ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر عدم برگزاری تجمعات، از طریق ارتباط تصویری زنده تلویزیونی با چند تن از قاریان ممتاز کشور برگزار میشود.
این مراسم در نخستین روز ماه رمضان از ساعت ۱۸ برگزار و به صورت زنده از شبکههای مختلف رسانه ملی و حسابهای رسمی KHAMENEI.IR در شبکههای اجتماعی پخش میشود.
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