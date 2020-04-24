  1. سیاست
  2. رهبری
۵ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۶:۰۹

در نخستین روز ماه رمضان؛

محفل قرآنی رهبرانقلاب برگزار می‌شود/ارتباط تصویری با قاریان ممتاز

محفل قرآنی رهبرانقلاب برگزار می‌شود/ارتباط تصویری با قاریان ممتاز

محفل انس با قرآن کریم از طریق ارتباط زنده تصویری و با حضور رهبر انقلاب برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، محفل انس با قرآن کریم از طریق ارتباط زنده تصویری و با حضور رهبر انقلاب برگزار خواهد شد. طبق رسم هر ساله، محفل انس با قرآن مجید در روز اول ماه رمضان برگزار خواهد شد.

مراسم امسال به دلیل دستورالعمل‌های بهداشتی ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر عدم برگزاری تجمعات، از طریق ارتباط تصویری زنده تلویزیونی با چند تن از قاریان ممتاز کشور برگزار می‌شود.

این مراسم در نخستین روز ماه رمضان از ساعت ۱۸ برگزار و به صورت زنده از شبکه‌های مختلف رسانه ملی و حساب‌های رسمی KHAMENEI.IR در شبکه‌های اجتماعی پخش می‌شود.

کد مطلب 4908482
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها