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۱۳ دی ۱۳۸۲، ۱۱:۲۴

به نفع زلزله زدگان بم

گروه " سيمرغ " نمايش " گلناز " را به روي صحنه مي برد

نمايش " گلناز " به نويسندگي و كارگرداني " محمد برومند " كاري از گروه نمايشي "سيمرغ " ، بيست اجرا ي خود را در مشهد به نفع كودكان آسيب ديده زلزله بم به روي صحنه مي برد.

به گزارش خبرنگار هنري " مهر"  اين نمايش با همكاري مركز آفرينش هاي هنري آستان قدس رضوي مشهد و كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانا ن اين شهر به روي صحنه مي رود.
" مهدي كلبعلي " آهنگساز اين نمايش است و طراحي و ساخت عروسكها به عهده " منيره امير يوسفي" مي باشد.
" سعيده امين زاده " ، " اعظم خير طلب " ، " محبوبه پاداش " ،" نيلوفر آذري " و " جميل صادقي " گروه اجرايي نمايش " گلناز "هستند .
اين نمايش از يكشنبه 14 تا 19 دي ماه در محل آمفي تئاتر شماره 1 مركز آفرينش هاي هنري كانون پرورش فكري و از 20 تا 25 دي ماه در مجتمع فرهنگي هنري امام خميني در دو سانس 9 و 30/10 صبح اجرا مي شود.
لازم به ذكر است ،  تمام فروش اين نمايش به كودكان زلزله زده بم تقديم مي شود.

کد مطلب 49085

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