گروه " سيمرغ " نمايش " گلناز " را به روي صحنه مي برد

به گزارش خبرنگار هنري " مهر" اين نمايش با همكاري مركز آفرينش هاي هنري آستان قدس رضوي مشهد و كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانا ن اين شهر به روي صحنه مي رود.

" مهدي كلبعلي " آهنگساز اين نمايش است و طراحي و ساخت عروسكها به عهده " منيره امير يوسفي" مي باشد.

" سعيده امين زاده " ، " اعظم خير طلب " ، " محبوبه پاداش " ،" نيلوفر آذري " و " جميل صادقي " گروه اجرايي نمايش " گلناز "هستند .

اين نمايش از يكشنبه 14 تا 19 دي ماه در محل آمفي تئاتر شماره 1 مركز آفرينش هاي هنري كانون پرورش فكري و از 20 تا 25 دي ماه در مجتمع فرهنگي هنري امام خميني در دو سانس 9 و 30/10 صبح اجرا مي شود.

لازم به ذكر است ، تمام فروش اين نمايش به كودكان زلزله زده بم تقديم مي شود.