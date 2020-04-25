خبرگزاری مهر - گروه استانها: منطقه محمود آباد یاسوج با چند هزار نفر جمعیت نزدیک ترین نقطه به شهرداری، راه و شهرسازی و دستگاه آب و فاضلاب استان است.
این منطقه چندین سال است که از ضعفهای شدید زیرساختی رنج میبرد و تاکنون اقدام مؤثر زیادی برای رفع مشکلات آن شکل نگرفته است.
در همین راستا گزارشات متعددی توسط رسانههای مختلف تولید شده، اما راه به جایی نبرده است.
اولین مشکل این حوزه خیابانهای گمنام و بدون تابلوی آن بود که بخشی از آن در سالهای گذشته نامگذاری شده است، اما مشکلات تابلو گذاری به قوت خود باقیست.
اما مهمترین مشکل شناسایی شده در این منطقه ضعف شدید آسفالت و زیرساختهای تردد در معابر آن است.
پاییز سال گذشته بود که مسئولان از انجام طرح بازآفرینی منطقه محمود آباد یاسوج ظرف ۳۰ روز خبر دادند، اما با گذشت بیش از شش ماه از این موضوع، تاکنون هیچ اقدامی در این راستا شکل نگرفته است.
در تاریخ پنجم آذرماه سال ۹۸، معاون بازآفرینی و مسکن اداره کل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد از آغاز اجرای طرح بازآفرینی محله محمودآباد یاسوج خبر داد.
نوید موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: با تکمیل تعهدات بازآفرینی سال جاری در مناطق هدف، پوشش محله محمودآباد و منطقه نجف آباد در قالب طرح باز آفرینی عملیاتی میشود.
موسوی با بیان اینکه در مناطق شرف آباد، مهریان و بلهزار فعالیت تیمهای بازآفرینی اجرایی شده است، عنوان کرد: طرح بازآفرینی به شکل مشارکت دستگاهی در این مناطق انجام گرفت.
وی جدول گذاری، شبکه آب و فاضلاب، و عملیات روکش آسفالت را از جمله برنامههای طرح بازآفرینی شهری یاسوج دانست.
معاون بازآفرینی و مسکن راه و شهرسازی استان گفت: تلاش میشود که تا پایان فصل پاییز عملیات بازآفرینی در مناطق محمودآباد و نجف آباد به فرجام برسد.
موسوی اجرای دیوار حائل، شبکه آب و فاضلاب و روکش آسفالت را از محور برنامههای بازآفرینی محله محمودآباد عنوان کرد.
بنابر این گزارش، با توجه به گلایه شدید ساکنان، عدم تحقق این موضوع پیگیریهای مجدد خبرگزاری مهر را در پی داشت که جزئیات جدیدی از علت عدم اجرای بازآفرینی مطرح شد.
در تاریخ دهم بهمن ماه ۱۳۹۸، رئیس اداره عمران و بهسازی شهری راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد از آمادگی کامل برای آسفالت معابر منطقه محمودآباد یاسوج در قالب بازآفرینی شهری خبر داد.
سیاوش رشته دراز در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: محله محمود آباد از جمله محلات هدف بازآفرینی شهری استان بوده که در چند محور اجرای بازآفرینی آن هدفگذاری شده است.
رشته دراز با تاکید بر اینکه مقرر بود که با پایان آسفالت معابر بلهزار تجهیزات به محله محمودآباد منتقل و آسفالت اجرایی شود، اظهار داشت: برخی دستگاهها نیز باید زیر ساختها و پیش نیازهای تکمیل طرح را انجام میدادند که با تأخیر رو به رو شده است.
وی افزود: عدم تکمیل تعهدات آب و فاضلاب یکی از عوامل تأخیر در اجرای عملیات آسفالت این منطقه بوده و راه و شهرسازی بلافاصله پس از تکمیل تعهدات آب و فاضلاب نسبت به اجرای عملیات آسفالت منطقه اقدام خواهد کرد.
رئیس اداره عمران راه و شهرسازی استان گفت: پیمان کار این پروژه در بخش آسفالت آمادگی کامل خود را برای اجرای عملیات آسفالت این منطقه با تحقق پیش نیازهای زیرساختی توسط سایر دستگاهها اعلام کرده است.
رشته دراز تصریح کرد: در حال حاضر آسفالت معابر چندین منطقه از شهر یاسوج اجرایی شده و روکش آسفالت سایر مناطق زیر پوشش باز آفرینی اجرایی میشود.
بنا براین گزارش، عملیات شبکه گذاری فاضلاب سه کوچه این محله با گذشت سه ماه از تکمیل، همچنان آسفالت نشده است و بخشی از تخریبهای زیرساختی مربوط به همین شبکه گذاری فاضلاب است.
به گزارش خبرنگار مهر، امروز با گذشت چند ماه پاسکاری و وعدههای دستگاههای استان، زیر ساخت آسفالت محله محمودآباد یاسوج با تخریب در نقاط مختلف بلاتکلیف مانده است و این پاسکاری ها مخاطبین را به یاد تیکی تاکای فوتبالی این بار در سطح دستگاهها میاندازد. حال که دستگاهها، هیچ حرکت مثبتی در این راستا نداشته اند، انتظار میرود استاندار کهگیلویه و بویراحمد به ضعف تعامل بین دستگاهی در ارائه خدمات به مردم ورود کرده و دستورات لازم برای رفع مشکلات این منطقه را صادر کند.
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