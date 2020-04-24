میزان استفاده از حمل و نقل عمومی بیش از ظرفیت است

انوشیروان محسنی بندپی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن دعوت مردم برای تداوم همکاری در مقابله با ویروس کرونا اظهار داشت: قطعاً روند روزهای اخیر و ترددهایی که همه شاهد آن بودیم برای مقابله با این بیماری صحیح نیست.

وی خواستار لغو ترددهای غیر ضرروری شد و گفت: اگر وضع موجود در ترددها تداوم یابد، احتمال بروز موج جدیدی در شیوع کرونا وجود دارد.

استاندار تهران کاهش بستری در بیماری کرونا را نیز مورد اشاره قرار داد و افزود: اگر کرونا را جدی نگیریم و فعالیت‌هایمان عادی باشد، ممکن است، مجدداً شرایط این ویروس منحوس حاد شود.

محسنی بندپی گفت: در حال حاضر میزان استفاده از مترو و ناوگان حمل و نقل عمومی بیش از ظرفیت است و اجرای فاصله گذاری در این شرایط بسیار سخت است و از مردم عزیز دعوت می‌کنم، همچنان در خانه بمانند.