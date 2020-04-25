آرامش بخشی و امیدآفرینی قرآن

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - سید احمد میرعمادی*: در زندگی انسان هیچ نسخه شفابخشی همچون آرامش و امید نیست، تداوم حیات، رسیدن به سعادت و کمال، راحتی و لذت انسان در پرتو آرامش و امید است. آرامش و امید سختی‌ها را آسان، تهدیدها را به فرصت، ضعف‌ها را به قوت، نقص‌ها را اصلاح، عزم و اراده را قوی و انگیزه‌ها را مضاعف می‌گرداند.

تجربه ثابت کرده است آرامش و امید افق‌های باز و روشنی به روی انسان می‌گشاید و عامل رهایی از بن بست‌ها و موجب کاهش ترس و اضطراب و سبب تلاش و کوشش برای رسیدن به اهداف عالیه است.

امید و آرامش دو گونه است؛ یکی امید و آرامش صادق و حقیقی که هماهنگ و منطبق بر واقعیت‌ها در عالم هستی و از پشتوانه قوی برخوردار است، و دیگری امید و آرامش کاذب و غیر واقعی که بر اساس اوهام و خیالات و حاصل وسوسه‌های نفسانی و القائات شیطانی است.

قطعاً ایجاد آرامش و امید حقیقی باید از سوی امیدآفرین صادق، آگاه، خبیر و قدرتمند صورت بگیرد «وَ مَنْ اَصْدَقُ مِنَ الله حَدیثا» چه کسی راستگوتر از خدا سخن گوید. (نسا آیه ۸۷)

«إِنَّ اللهَ عَلی کُلِّ شَیءٍ قَدیرٌ» خداوند بر انجام هر کاری توانا است (بقره آیه ۲۰) خدایی که مبدأ و مقصد و همه امور به دست اوست، خدایی که یادش آرام بخش دل‌ها و نامش امید آفرین است.

خداوند متعال راه‌های آرامش بخشی و امید آفرینی را در کتاب آسمانی خود، قرآن کریم نشان داده و همگان را دعوت به تدبر و به کارگیری آنها نموده است.

آیات قرآن بهترین و پایدارترین آثار آرامش بخشی و امید آفرینی را دارا هستند و برای هر شخصی در هر موقعیت و شرایط زندگی تأثیر گذارند؛ مهم آن است که این آیات مورد توجه قرار بگیرد و در دل و جان انسان نفوذ پیدا کنند.

اکنون که مردم جامعه ما در شرایط خاصی قرار گرفتند، شدیداً نیاز به آرامش و امید دارند لذا در ماه مبارک رمضان هر روز یک آیه از آیات قرآن مطرح و پیام‌ها و نکته‌های آرامش بخشی و امید آفرینی آن را یادآور خواهیم شد.

امید است به برکت قرآن کریم آسایش و آرامش در جامعه حاکم گردد. انشاء الله

* استاد حوزه علمیه