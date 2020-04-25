خسارت ۴۰۰ میلیارد تومانی کرونا به صنعت گردشگری نصف جهان

فریدون الله یاری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به خسارت مالی شیوع کرونا به صنعت گردشگری استان اصفهان اظهار داشت: شیوع کووید ۱۹، در اسفندماه و در آستانه تعطیلات نوروزی باعث شد که بسیاری از صنایع وابسته به گردشگری با خسارت مالی مواجه شوند.

وی با بیان اینکه شیوع کرونا صنعت گردشگری جهان را تحت تأثیر قرار داد، تصریح کرد: زخم اقتصادی شیوع کرونا بر پیکر صنعت گردشگری جهان و ایران و سهم تولید ناخالص داخلی از این صنعت عمیق بود و با محدودیت‌های قانونی اعمال شده توسط ستاد مقابله با کرونا و لغو سفر، صنعت گردشگری استان اصفهان هم خسارت مالی سنگینی متحمل شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با اشاره به پیگیری وزارت میراث فرهنگی در راستای جبران سهمی از خسارت مالی وارده بر صنعت گردشگری استان اصفهان بیان داشت: صنایع دستی، تأسیسات گردشگری و دفاتر مسافرتی در حوزه صنعت گردشگری در میان ده رسته شغلی قرار گرفتند که با آسیب هنگفتی از شیوع بیماری کرونا مواجه شدند.

وی بیان داشت: اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی استان اصفهان برآورد خسارت وارده بر صنعت گردشگری را مرتباً احصا و به وزارت مربوطه و مدیریت استان گزارش می‌دهد.

بسته‌های حمایتی دولت در پشتیبانی از صنعت گردشگری

الله یاری با اشاره به اینکه وضعیت کنونی مبهم است و باید با اولویت بخشی به سلامت جامعه نسبت به بازگشایی تأسیسات گردشگری اقدام کرد، گفت: امیدواریم در قالب یک نظام مدیریت شده و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در حوزه بهره برداری از تأسیسات گردشگری اقدام شود که مستلزم سیاست گذاری در سطح کلان است و لازم است با بررسی و مطالعه همه جانبه اقدام کرد.

وی با ابراز امیدواری نسبت به کنترل و مهار شیوع کرونا اظهار داشت: بسته‌های حمایتی دولت از صنایع وابسته به گردشگری، صنایع دستی و دفاتر مسافرتی می‌تواند مسیر را در استان اصفهان تسهیل کند تا بتوان بخشی از خسارت را جبران کرد و برای فعالیت در آینده آماده شد.

انباشتگی تقاضای سفر در دوران پساکرونا

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با اشاره به اقدام به سفر پس از مهار بیماری کرونا بیان داشت: پس از طی شدن بحران کرونا، با انباشت تقاضای گردشگری داخلی مواجه خواهیم شد که این انباشت سفر می‌تواند جان دوباره ای به صنعت گردشگری استان اصفهان بدهد.

وی افزود: سیاست‌های حمایتی دولت از سفر و تشدید جریان گردشگری داخلی در دوره پساکرونا صنعت گردشگری استان اصفهان را رونق می بخشد.

خسارت جاری ۴۰۰ میلیاردتومانی در دو ماه بر صنعت گردشگری اصفهان

الله یاری با اعلام اینکه در اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان پیشنهادات و راهکارهای رونق بخشی مجدد صنعت گردشگری بررسی شده و به سطح ملی و استانی مخابره می‌شود، تصریح کرد: با شیوع کرونا، بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان خسارت جاری اعم از لغو رزرواسیون و تعطیلی اسفند و فروردین ماه به تأسیسات گردشگری استان اصفهان وارد شده است.

وی بیان داشت: به جز موارد معدودی از تأسیسات گردشگری که تابع قوانین ستاد ملی مقابله با کرونا نبودند، تمام صاحبان صنایع گردشگری و صنایع وابسته در همگرایی و عزمی جدی جهت مقابله با شیوع این ویروس کوشیدند و لازم است پس از به کنترل درآمدن این بیماری حمایتهای لازم از آنها شود.

خسارت مالی شیوع کرونا بر سرمایه گذاری گردشگری

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اشاره‌ای هم به تنوع صنعت گردشگری داشت و گفت: شیوع بیماری کرونا علاوه بر خسارت مالی در بخش جاری صنعت گردشگری بر پروژه‌های سرمایه گذاری در این حوزه هم خسارات سنگینی وارد کرد.

وی افزود: با توجه به آنکه می‌توان تهدید ویروس کووید ۱۹ را به فرصت تبدیل کرد؛ امیدوارم در یک حرکت دوباره از نقطه توقف صنعت گردشگری استان اصفهان از فرصت‌ها استفاده کند و برای آینده آماده‌تر شود.