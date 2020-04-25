رمضانی متفاوت درایام کرونا/ضیافت افطار را به خانه نیازمندان ببریم

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- اعظم محبی: ماه رمضان، ماه ضیافت الهی، ماه باز شدن درهای رحمت، آغاز شد. در این ماه بوی خوش قرآن و شمیم شکوفه‌های دل انگیز مناجات و رایحه روح بخش بندگی خدا به مشام می‌رسد.

همه ساله مردم نیکوکار در این ماه سفره‌های اطعام برپا کرده و برای اموات خود خیرات می‌کنند.

اما امسال با شیوع ویروس کرونا، حال و هوای این روزها تغییر کرده و کارشناسان بهداشت تجمع و مهمانی را باعث افزایش بیماری کووید ۱۹ می‌دانند لذا باید رفتاری متفاوت هم در زمینه عبادت و هم در زمینه کمک به دیگران انتخاب کرد.

در خصوص فضائل این ماه و نحوه دستگیری از نیازمندان و طرح مواسات با مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گلستان گفتگو کردیم که در ذیل خواهد آمد.

* در خصوص فضائل ماه رمضان و اعمال خاص این ماه توضیح دهید؟

ماه رمضان، ماه راز و نیاز و عبادت و تقرب به خداوند و ماه معنویت است و در این ماه دل‌ها به خداوند نزدیک‌تر می‌شود.

این ماه از رتبه و منزلت خاص برخوردار است و در روایات آمده کسی می‌تواند ماه رمضان را درک کند که ماه رجب و شعبان را درک کرده باشد؛ بنابراین رجب و شعبان مقدمه ماه رمضان بوده و فصل نیایش با این سه ماه کامل می‌شود.

به تعبیر آیات قرآن و پیامبر گرامی اسلام (ص)، ماه رمضان ماه رحمت، آمرزش، عنایت خداوند و بازشدن درهای آسمان و ماه محدود و بستن شدن درهای جهنم است.

ماه رمضان ماه نزول قرآن بوده و اول آن رحمت و اوسط آن مغفرت و انتهای آن رهایی از جهنم و عذاب است بنابراین باید این فرصت را غنیمت شمرد.

ماه رمضان را نباید در آب و غذا نخوردن تفسیر کرد بلکه باید اعمال بهتر و بیشتری از جمله خواندن ادعیه، دستگیری، مساعدت، کمک، خدمت به دیگران و غیره را انجام داد و این ماه را کامل و جامع دید.

ماه رمضان را باید به یک دانشگاه و دانش‌سرا و دنیای پررحمت و پرمغفرت و به یک دنیای لطیف تفسیر کرد.

در این ایام اگر کسی را رنجانده و وی را ناراحت کرده ایم باید از او طلب حلالیت کرده تا خداوند هم از در رحمت با ما برخورد کند.

* اعمال ماه رمضان امسال چگونه برگزار می‌شود؟

امسال به دلیل شیوع کرونا برنامه‌های عبادی و مراسم مذهبی در مساجد برگزار نمی‌شود و باید آن را در منازل برگزار کرد و اینها ممکن و شدنی است.

امسال باید از ادعیه بسیار استفاده کرد و دعا کنیم خداوند این بلیه را از سر مردم بردارد و آرامش به آن‌ها برگردد.

از همه می‌خواهیم که در ماه رمضان به همه مقررات و دستورالعمل‌هایی که از سوی وزارت بهداشت صادر می‌شود پایبند باشند و کمک کنیم تا میزان آسیب پذیری و بیماری کاهش یابد و آرامش به جامعه برگردد.

* طرح مواسات که در سخنان رهبر بیان شده چه ابعادی دارد؟

رهبر معظم انقلاب در سخنرانی نیمه شعبان به مردم توصیه کردند تا با توجه به شیوع کرونا، به خانواده‌های بی بضاعت و آسیب پذیر توجه بیشتری کنند و در این زمینه تعبیر «مواسات» را به کار بردند.

با توجه به این تأکید رهبری، جامعه هم جهت خوبی پیدا کرد و در حال شکل گیری برای مواسات و همدلی است.

با توجه به شیوع کرونا امکان برگزاری ضیافت افطاری ممکن نیست لذا مردم می‌توانند کمک‌های خود را در قالب بسته‌های معیشتی بین نیازمندان توزیع کنند مواسات در لغت به معنای همدردی، همدلی و غمخواری بوده و همه این موارد در ذیل مسائل مالی معنا می‌شود یعنی همه مردم باید کمک کنند تا فرد آسیب دیده از رنج و مشکل برهد.

لذا معنای وسیع‌تر و دقیق‌تر مواسات، مشارکت مالی است که می‌تواند علاوه بر فرد فقیر شامل کسی که فقیر نیست اما هم اکنون نیازمند است، هم شود.

در طرح مواسات هم می‌توان به فقرا و هم به کسانی که آسیب دیده و نیازمند دستگیری و کمک و گره گشایی هستند، کمک کرد.

کرونا شرایطی را ایجاد کرده که کارگر و کاسبی که پیش از این توانایی تأمین زندگی خود را داشت اکنون معیشت وی در خطر افتاده است و نمی‌تواند اجاره خانه، مغازه و یا سایر نیازهای روزمره خود را تأمین کند بنابراین با حفظ حرمت باید از این افراد دستگیری کرد.

پیامبر و ائمه و بزرگان دین هم فراوان به مواسات سفارش کرده اند و مؤمنان باید غمخوار و دستگیر همنوع و برادر مؤمن خود باشند.

* ماه رمضان امسال چگونه می‌توانیم به نیازمندان مواسات کنیم؟

ماه رمضان فرصت و بهانه خوبی برای مواسات است؛ بسیاری از خانواده‌ها هم اکنون نمی‌توانند زندگی خود را تأمین کنند لذا مردم می‌توانند از آنها دستگیری کنند.

بعد از سخنان رهبری، رزمایش معیشتی شکل گرفته و همه باید در این زمینه همکاری و کمک کنند تا این رزمایش به خوبی انجام شود.

بسیاری از خانواده‌هایی که نتوانستند در این رزمایش شرکت کنند، اگر توان مالی دارند می‌توانند به فامیل، اقوام و بستگانی که در ایام شیوع کرونا دچار مشکل شده و درآمد آنها پایین آمده است، کمک کنند. باید کاری کرد تا ماه رمضان به مردم سخت نگذرد.

مردم در ماه رمضان سال‌های گذشته در مساجد و منازل مهمان دعوت کرده و سفره افطاری پهن می‌کردند اما اکنون با توجه به شیوع کرونا می‌توانند آن را در قالب بسته‌های معیشتی بین نیازمندان توزیع کنند.

برخی هم برای مغفرت درگذشتگان خود و یا ادای نذر همه ساله اطعام دهی داشتند و اکنون می‌توانند آن نذورات را در قالب طرح مواسات توزیع کنند.

هر فردی می‌تواند به اندازه توان خود به نیازمندان کمک کند و همه باید دست به دست هم داده و تلاش کنیم تا کسانی که مشکل معیشتی پیدا کرده اند احساس تلخی نکنند.

* مردم ایران همیشه در حوادث مختلف یاری رسان مسئولان هستند در این زمینه عملکرد مردم چگونه بوده است؟

بله. تجربه نشان داده که مردم ایران خوشنام و خوش نیت بوده و هرجایی که نیاز به کمک و مساعدت به همنوع است، وارد میدان شده اند.

نمونه این همدلی را در حادثه سیل گلستان و یا در دوران دفاع مقدس و حوادث دیگر بسیار دیده ایم؛ در جریان ویروس کرونا هم مردم و خیران بسیار کمک کرده و نیازهای استان را مرتفع کردند.

توصیه‌ها و سخنانی که از طرف مدیران و مسئولان بیان می‌شود صرفاً جهت همگرایی بوده وگرنه مردم خود همیشه پای کار بوده و ما باید یک فضا و روش جدید تعریف و آن را به فرهنگ عمومی تبدیل کنیم تا مردم آن را انتخاب کنند.

راهنمایی ما اکنون برای اقدام جایگزین و کار احسن و اولی است لذا امسال بهترین کار دستگیری از هموطنان، همنوعان، مسلمانان و مؤمنان است که در جریان ویروس کرونا معیشت آنها به خطر افتاده است. بنابراین باید کاری کرد که تلخی حوادث به حداقل برسد و در این صورت دعای خانواده‌های نیازمند در حق فرد نیکوکار بیشتر مورد عنایت خداوند قرار می‌گیرد.