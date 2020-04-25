مردم از گزارش «خشونتهای خانگی» به اورژانس اجتماعی کوتاهی نکنند

اعظم علی بیگی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: زن و مرد عناصر اساسی پایداری در خانواده هستند و ادامه موجودیت خانواده متکی به نقش آفرینی آنهاست.

وی افزود: نقش حساس زن در امور خانواده به دلیل تربیت و سازندگی امر مهمی است و وجود زن موجب پیوند اخلاقی و عاطفی اعضای خانواده می‌شود و این هدف در حالی میسر می‌شود که زنان به عنوان پرورش دهندگان نسل آتی در محیطی آرام و مطمئن و دور از خشونت به سر ببرند.

مسئول اورژانس اجتماعی شهرستان اردستان گفت: بعضی از خانواده‌ها در معرض آسیب‌ها و ناامنی‌های بسیاری قرار گرفته‌اند به شکلی که اشخاص در این مکان به جای تجربه مفاهیم مثبتی چون محبت، همدلی و ایثار خشونت را توسط نزدیکان و اعضای خانواده تجربه می‌کنند.

بیشتر افراد جامعه به دلیل ناآگاهی، از تأثیرات منفی خشونت مغفول مانده‌اند

وی ابراز داشت: بیشتر افراد جامعه به دلیل ناآگاهی از تأثیرات منفی خشونت بر افراد خانواده از جمله تربیت نادرست فرزندان، مشکلات تحصیلی، اختلالات رفتاری همچون اضطراب، افسردگی و پرخاشگری، بی اعتمادی در سطح فرد و اجتماع، آسیب‌های جسمی و روانی همه افراد خانواده، گسست در روابط عادی خانواده، خودکشی و دیگر کشی و بالاخره گردش خشونت به نسل بعدی از اهمیت و توجه به این مهم مغفول مانده‌اند.

علی بیگی بیان داشت: خانواده‌ها به راحتی از کنار موضوع می‌گذرند در حالی که با مداخله مؤثر و بهنگام در خشونت می‌توان از آسیب‌های مهلک در پیش روی خانواده پیشگیری کرد.

اورژانس اجتماعی در زمینه کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی نقش مهمی دارد

مسئول اورژانس اجتماعی شهرستان اردستان تاکید کرد: اورژانس اجتماعی به عنوان یک مرکز فوریتی خدمات اجتماعی در زمینه کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی و مداخله مؤثر در خشونت‌های خانگی، نقش مهمی در کاهش و کنترل آسیب‌ها دارد.

وی اضافه کرد: در شهرستان اردستان به دلیل نوپا بودن اورژانس اجتماعی و فرهنگ سنتی مردم، بسیاری از افراد در گزارش موارد خشونت خانگی کوتاهی کرده و ضمن مشاهده و یا اطلاع از خشونت خانگی سکوت اختیار کرده و از گزارش موارد خشونت غفلت می‌کنند.

وی تصریح کرد: خشونت علاوه بر اثرات سو بر قربانیان خود در خانواده به شکل غیرمستقیم افراد جامعه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد بر این اساس ضروری است همه افراد جامعه با حس مسئولیت پذیری خود به این مهم توجه خاص داشته و برای مهیا کردن محیطی عاری از خشونت نقش خود را در ایمن کردن فضای جامعه ایفا کنند.

علی بیگی افزود: با گزارش موارد خشونت خانگی از جمله کودک آزاری، همسر آزاری، سالمند آزاری و معلول آزاری به اورژانس اجتماعی با شماره تلفن ۱۲۳ می‌توان از اثرات نامطلوب این آسیب بر افراد جامعه کم کرد تا با تربیت صحیح و عاری از خشونت نسل امروز منتظر رشد و به بار نشستن نسل سالم و کارآمد بعد از خود باشیم.