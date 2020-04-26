نقش روحانیون در تامین امنیت پایدار بسیار مهم و راهبردی است

به گزارش خبرنگار مهر، معاونان فنی و معاهدات و اجتماعی فرماندهی مرزبانی استان گلستان شامگاه شنبه به اتفاق هیئت همراه با حاج آخوند نبوی نژاد، امام جمعه شهرستان گمیشان دیدار و از نزدیک جویای احوال وی شدند.

در این دیدار سرهنگ محمد سراوانی، معاون فنی و معاهدات فرماندهی مرزبانی استان گلستان ضمن تشکر از امام جمعه شهرستان گمیشان، نقش روحانیت را در عرصه تأمین امینت را مهم توصیف کرد و گفت: نقش شما بزرگواران در تأمین امنیت پایدار بسیار مهم و راهبردی است و در صورت همراهی و همکاری می‌توان به امنیت پایدار و سعادت بخش رسید.

وی افزود: امینت پایدار زمانی تحقق می‌یابد که افراد جامعه متخلق به اخلاق اسلامی و ارزش‌های الهی و انسانی باشد و تحقق این امر مهم یعنی تبیین و تبلیغ و ترویج اخلاق و احکام اسلامی برعهده روحانیت است.

در این دیدار حاج آخوند نبوی نژاد امام جمعه اهل سنت شهرستان گمیشان هم ضمن تشکر و قدردانی از زحمات مرزبانان در تأمین نظم و امنیت و حراست مطلوب مرزها، گفت: امروز یکی از امن ترین مرزهای کشور را در اختیار داریم و این نشان از عزم راسخ و تلاش بی شائبه مرزبانان در جهت تأمین امنیت و آرامش و توسعه آبادانی و تأمین اقتصادی مردم است.

وی در ادامه با ذکر دعای خیر برای تمام حافظان امنیت در جای جای کشور، بر اهتمام جدی مرزبانان به حفظ ارزش‌ها و برخورد قاطعانه با هرگونه جرم در کنترل مرزها و ناامنی‌های داخلی و خارجی تاکید کرد.