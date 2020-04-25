برخورد با هنجارشکنان ماه رمضان/ فعالیت رستوران ها از افطار تا سحر

به گزارش خبرگزاری مهر، علی بهرامی اظهارکرد: بار دیگر ماه مبارک رمضان، ماه مهمانی خدا فرارسید و مردم خداجو و مومن آماده می شوند تا ادب حضور در ضیافت پروردگار را سرمایه خوشبختی دنیا و آخرت خود سازند.

وی افزود: بی تردید امسال هم همانند سال های گذشته، مردم مومن و پارسای استان با فرا رسیدن ماه مبارک خود را آماده می کنند تا با شعور و شعف وصف ناپذیر در مهمانی خدا شرکت کرده و از این فرصت بی نظیر کمال استفاده و فیض معنوی را ببرند.

بهرامی گفت: فرماندهی انتظامی گلستان ضمن تبریک فرا رسیدن این ماه بزرگ براساس وظایف مکتبی و قانونی، انتظار دارد برای تقویت مراتب خویشتنداری، تحکیم پیوندهای ایمانی و گسترش ارزش های اخلاقی، هنجارهای دینی (رعایت عفاف و حجاب و پرهیز از سگ گردانی و پرهیز از آلودگی صوتی) در محیط های عمومی با دقت بیشتری از سوی همگان رعایت شود؛ بدیهی است، با معدود افرادی که احتمالاً به نحو مشهودی هنجارشکنی کنند، برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی گلستان افزود: براساس احکام نورانی اسلام، مسافران و بیماران از روزه داری معاف هستند اما لازم است تمام کسانی که دارای عذر شرعی هستند، از خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیات در ملاء عام خودداری کنند.

وی تصریح کرد: ماه مبارک امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا شرایط متفاوتی نسبت به سال های گذشته دارد؛ عمل به توصیه های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی از ضروریات امروز جامعه است لذا پلیس علاوه بر انجام وظایف ذاتی خود در این راه هم همراه مردم متدین و روزه دار خواهد بود.

بهرامی اظهارکرد: متصدیان رستوران های بین راهی، پایانه ها و غیره با اخذ مجوز از مراجع ذیربط و ضمن رعایت شئون اسلامی و دستورالعمل های بهداشتی به جهت پیشگیری از انتشار بیماری کرونا می توانند به مسافران ارائه خدمات کنند و سایر رستوران ها و مراکز پذیرایی از اذان صبح تا هنگام افطار حق پذیرایی از مشتریان را ندارند.

وی گفت: پلیس نسبت به ارتقاء امنیت معابر، بوستان ها و تسهیل در رفت و آمد وسایل نقلیه، به ویژه در زمان افطار توجه کرده و اقدامات لازم را در این زمینه به عمل خواهد آورد تا شهروندان مومن بتوانند هر چه بهتر از برکات این ماه بزرگ بهره مند شوند.