پویش مردمی طبخ روزانه ۱۰۰۰ سحری در رشت اجرا می شود

علیرضا قانع در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: موکب خدام العتره شهر رشت در این ماه پر برکت اقدام به برگزاری پویش مردمی طبخ روزانه ۱۰۰۰ سحری گرم با عنوان «برکت سفره‌های سحری» می‌کند.

وی با تأکید بر لزوم دستگیری از نیازمندان در این ماه، افزود: در احادیث و روایات بسیار اطعام نیازمندان در ماه خدا سفارش شده که حتی عنوان شده که از روزه مستحبی نیز اهمیت بیشتر دارد.

قانع با اشاره به اینکه قطعاً اطعام نیازمندان در ماه مبارک رمضان خود عبادتی خالصانه و نیکو است، گفت: خدام موکب خدام العتره شهر رشت با فرا رسیدن ماه میهمانی خدا برای رسیدن به اهداف والای دین مبین اسلام، پویش اطعام نیازمندان را دنبال می‌کند.

وی با بیان اینکه غذاهای گرم طبخ شده با رعایت موازین و دستورالعمل‌های بهداشتی، بین پاکبانان زحمتکش شیفت شب و سامانکده شهرداری رشت و همچنین خانواده‌های مناطق محروم حاشیه شهر توسط گروه‌های جهادی توزیع خواهد شد، ادامه داد: در هنگام طبخ غذا برنامه‌های فرهنگی، تلاوت قرآن، سخنرانی، مداحی و مناجات خوانی در ماه بهار قرآن نیز اجرا می‌شود.

مدیر اجرایی موکب خدام العتره شهر رشت از شهروندان رشتی خواست در این کار خیر و خداپسندانه شرکت کنند، گفت: شهروندان می‌توانند با پرداخت مبالغی بر اساس هزینه هر پرس غذای نذری متولیان این امر در موکب خدام العتره شهر رشت را همراهی کنند.

وی ادامه داد: خیران و شهروندان نوع دوست می‌توانند کمک‌های نقدی خود را به شماره کارت ۶۰۶۳۷۳۷۰۰۲۸۱۱۴۲۸ پرداخت و برای اهدای کمک‌های غیر نقدی خود با شماره ۰۹۱۱۷۲۰۱۰۳۲ تماس و هماهنگی‌های لازم را انجام دهند.