محمد گلفشان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت سامانه «مهک» افزود: این سامانه مخفف مساوات و همدلی و کمک مؤمنانه برای ساماندهی کمک به نیازمندان راه‌اندازی شده است.

وی بیان کرد: یکی از طرح‌های حمایتی در شرایط کرونایی توزیع چهار هزار بسته معیشتی از سوی هلال احمر در قالب طرح نذر زندگی در میان نیازمندان است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قم با بیان اینکه طرح نذر زندگی سه گروه از جامعه هدف را تحت پوشش قرار می‌دهد، افزود: این افراد شامل بیماران نیازمند کرونایی، افراد ضعیفی که کسب و کار خود را از دست داده‌اند و نیازمندان تحت پوشش مراکز حمایتی است.

وی با اشاره به اینکه هر سبد ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان ارزش اعتباری دارد، تصریح کرد: تاکنون از سوی خیرین سلامت مبلغ چهار میلیارد تومان کمک شده است و قرار شد داوطلبان نیز دو برابر آن را اهدا کنند.

گلفشان بیان کرد: یکی دیگر از نتایج سامانه مهک این است که می‌توان با مشخصات کامل افراد برای توزیع عادلانه میان نیازمندان اقدام کرد.

وی گفت: تمهیداتی برای شناسایی افراد اتباع نیز در دستور کار است، همچنین برای شناسایی کارگران نیازمند نیز از سوی جامعه کارگری اقدام لازم انجام گرفته است.