چین تیمی از متخصصان پزشکی به کره شمالی اعزام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، پس از آنکه خبرگزاری سی اِن اِن در گزارشی مدعیِ «عمل جراحی» رهبر کره شمالی شد؛ گمانه زنی‌ها در خصوص وضعیت سلامتی «کیم جونگ اون» افزایش یافت. در همین راستا، دولت چین روز گذشته (جمعه) تیمی متشکل از پزشکان متخصص را برای ارائه مشاوره درمانی به این کشور روانه کرد.

از سوی دیگر، خبرگزاری رویترز نیز به نقل از منابع ناشناس گزارش داد که روز پنج شنبه هیأتی به ریاست یک عضو بلندپایه از وزارت ارتباط بین المللی حزب کمونیست چین پکن را به مقصد کره شمالی ترک کرد.

شایان ذکر است که عدم حضور کیم جونگ اون در پوشش اخبار رسانه‌ها- بویژه مراسم زادروز پدربزرگ خود که یکی از مهمترین تعطیلات در کره شمالی بشمار می‌رود- به گمانه زنی‌ها در خصوص وضعیت سلامتی وی دامن زد. اما مقامات پیونگ یانگ هنوز درباره وضعیت سلامتی رهبر این کشور هیچ اظهارنظر رسمی نکرده اند.

لازم به ذکر است که پیونگ یانگ و پکن دارای روابط دیپلماتیک مستحکمی هستند و چین با حمایت از اقتصاد این کشور، امکان دسترسی کره شمالی به کالاهای ضروری و اساسی را با وجود تحریم‌های سازمان ملل علیه این کشور فراهم می‌سازد.