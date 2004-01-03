اصلاح هندسي تقاطع ها ، ترافيك شهر را روان مي كند

مهندس محمود منجمي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : اصلاح هندسي تقاطع ها اگر چه به طور مستقيم ترافيك شهر را كاهش نمي دهد اما موجب رواني و كاهش ساعات اوج ترافيك مي شود و اصلاح هندسي تقاطع ها تنها در صورت تناسب ميان ظرفيت شبكه معابر و حجم خودروها در كاهش بار ترافيك شهر تاثير گذار خواهد بود .

وي تعريف اصلاح هندسي را تغيير ، بهسازي و ارتقاء سطح كيفي تقاطع ها و معابر به نحوي كه مطابق استانداردهاي معتبر دنيا باشد دانست و اظهار داشت : بسياري از تقاطع ها و بزرگراههاي تهران نيازمند اصلاح هندسي است .

مهندس منجمي عدم تناسب ميان ظرفيت معابر و بزرگراههاي تهران و مشكل دار بودن تقاطع ها وعدم اصلاح هندسي آنها را دو دليل عمده ترافيك شهر دانست و اظهار داشت : كاهش استفاده از وسايل نقليه شخصي و در عين حال توسعه حمل و نقل عمومي ، تمركز زدايي و تغيير ساعات كار ، از راهكارهاي مديريت كاهش تقاضا در امر ترافيك به شمار مي آيد .

اين مدرس دانشگاه به اجراي قوانين راهنمايي و رانندگي به موازات اصلاح هندسي تقاطع ها اشاره كرده و آنها را مكمل يكديگر دانست و اظهار كرد : به عنوان نمونه پل سيد خندان تا كنون دهها بار مورد اصلاح هندسي قرار گرفته اما به دليل ازدحام تاكسي هاي راهي و خطي مشكل ترافيك اين نقطه از شهر همچنان به قوت خود باقي مانده و حل نشده است .

اين كارشناس به اصلاح علايم و تابلوهاي راهنمايي و رانندگي به موازات اصلاح هندسي تقاطع ها اشاره و تصريح كرد : دقيق نبودن علائم ، تابلوها و چراغ هاي راهنمايي و رانندگي و عدم مكان يابي خط كشي ها ، اصلاح هندسي معابررا كاملا بي اثر كرده و كارآيي آن را از بين خواهد برد .