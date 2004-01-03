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۱۳ دی ۱۳۸۲، ۱۲:۰۵

يك كارشناس ترافيك در گفتگو با "مهر " :

اصلاح هندسي تقاطع ها ، ترافيك شهر را روان مي كند

اصلاح هندسي تقاطع ها در صورتي كه حجم خودروها متناسب با ظرفيت معابر و خيابانها باشد ، حداكثر تا 40 درصد موجب رواني ترافيك شهر خواهد شد .

مهندس محمود منجمي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت :  اصلاح هندسي  تقاطع ها اگر چه به طور مستقيم ترافيك شهر را كاهش نمي دهد اما موجب رواني و كاهش ساعات اوج ترافيك مي شود و اصلاح هندسي تقاطع ها تنها در صورت تناسب ميان  ظرفيت شبكه معابر و حجم خودروها در كاهش بار ترافيك شهر تاثير گذار خواهد بود .

 وي تعريف اصلاح هندسي را تغيير ، بهسازي و ارتقاء سطح  كيفي تقاطع ها و معابر به نحوي كه مطابق استانداردهاي معتبر دنيا باشد دانست و اظهار داشت : بسياري از تقاطع ها و بزرگراههاي تهران نيازمند اصلاح هندسي است .   

مهندس منجمي   عدم تناسب ميان ظرفيت  معابر و بزرگراههاي تهران و مشكل دار بودن تقاطع ها وعدم  اصلاح هندسي آنها را دو دليل عمده ترافيك شهر  دانست و اظهار داشت :   كاهش استفاده از وسايل نقليه شخصي و در عين حال توسعه حمل و نقل عمومي ، تمركز زدايي و تغيير ساعات كار ،  از راهكارهاي مديريت كاهش تقاضا در امر ترافيك  به شمار مي آيد .

اين مدرس دانشگاه  به اجراي قوانين راهنمايي و رانندگي به موازات اصلاح هندسي تقاطع ها اشاره كرده و آنها را مكمل يكديگر دانست و  اظهار كرد :  به عنوان نمونه پل سيد خندان تا كنون دهها بار مورد  اصلاح هندسي قرار گرفته اما به دليل  ازدحام تاكسي هاي راهي و خطي  مشكل ترافيك اين نقطه از شهر همچنان  به قوت خود باقي مانده  و حل نشده است . 

  اين كارشناس به اصلاح علايم و  تابلوهاي راهنمايي و رانندگي به موازات اصلاح هندسي تقاطع ها اشاره  و تصريح كرد : دقيق نبودن علائم ،  تابلوها و چراغ هاي راهنمايي و رانندگي و عدم مكان يابي خط كشي ها ، اصلاح هندسي معابررا كاملا بي اثر كرده و كارآيي آن را از بين خواهد برد .

کد مطلب 49087

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