به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق با «نجم الجبوری» استاندار نینوا دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، دفتر الحلبوسی با صدور بیانیه‌ای به تشریح جزئیات دیدار مذکور پرداخت.

بر اساس این بیانیه، رئیس پارلمان عراق با استاندار نینوا در خصوص مسائل مختلف بازسازی استان، بهبود خدمات رسانی و نبرد با هسته‌های پنهان داعش گفتگو کرده است.

در این بیانیه آمده که الحلبوسی در جریان دیدار مذکور، از اقدامات نیروهای امنیتی عراق در مقابله با هسته‌های پنهان داعش قدردانی کرده است.