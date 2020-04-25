  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۶ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۹:۰۷

محمد الحلبوسی:

اقدامات نیروهای امنیتی درمقابله با هسته‌های پنهان داعش ستودنی است

اقدامات نیروهای امنیتی درمقابله با هسته‌های پنهان داعش ستودنی است

رئیس پارلمان عراق در جریان دیدار با استاندار نینوا از اقدامات نیروهای امنیتی این کشور در مقابله با هسته‌های پنهان داعش قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق با «نجم الجبوری» استاندار نینوا دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، دفتر الحلبوسی با صدور بیانیه‌ای به تشریح جزئیات دیدار مذکور پرداخت.

بر اساس این بیانیه، رئیس پارلمان عراق با استاندار نینوا در خصوص مسائل مختلف بازسازی استان، بهبود خدمات رسانی و نبرد با هسته‌های پنهان داعش گفتگو کرده است.

در این بیانیه آمده که الحلبوسی در جریان دیدار مذکور، از اقدامات نیروهای امنیتی عراق در مقابله با هسته‌های پنهان داعش قدردانی کرده است.

کد مطلب 4908712

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها