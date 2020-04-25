به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر مکلف عراق به صورت تلفنی با «صباح خالد الحمد الصباح» نخست وزیر کویت گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، دو طرف در جریان این تماس تلفنی در خصوص آخرین تحولات منطقه بحث و تبادل نظر کردند.

گفتگو پیرامون راهکارهای تقویت روابط دوجانبه نیز ازجمله دیگر محورهای تماس تلفنی مقامات عراقی و کویتی بود.

دو طرف در جریان این تماس تلفنی حلول ماه مبارک رمضان را به یکدیگر تبریک گفتند.

نخست وزیر کویت در جریان گفتگو با الکاظمی ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک به بغداد سفر کند.

از سوی دیگر، نخست وزیر مکلف عراق نیز از مواضع کویت در حمایت از بغداد قدردانی کرد.