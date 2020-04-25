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۶ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۰:۵۴

تست موفقیت آمیز «دادگاه آنلاین» بر بستر شبکه امن همراه اول

تست موفقیت آمیز «دادگاه آنلاین» بر بستر شبکه امن همراه اول

قوه قضائیه با تست موفقیت‌آمیز «دادگاه آنلاین» روی شبکه امن همراه اول قرار گرفت.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، شرکت ارتباطات سیار ایران با هدف تسهیل شرایط برگزاری دادگاه‌ها، سرویس برگزاری آنلاین دادگاه‌ها را برای قوه قضائیه به شکل پایلوت و در سطح ملی اجرایی کرده است.

بر اساس فازهای طرح‌ریزی شده برای این پروژه، قاضی، وکیل، شاکی و متهم به صورت مجازی در دادگاه حاضر خواهند شد.

هم‌اکنون اپراتور اول این امکان را فراهم کرده که در ۵۰ نقطه از شعب مختلف قضائی کشور، دادگاه‌ها به صورت پایلوت از خدمات این شرکت جهت برگزاری جلسات مجازی استفاده کنند.

قوه قضائیه با قرار گرفتن بر بستر شبکه امن «همراه اول» قادر است دسترسی به تمامی نقاط موردنظر برای برگزاری دادگاه‌ها به شکل آنلاین را از طریق سیم‌کارت‌، دانگل و APN ارائه شده توسط این اپراتور را فراهم کند.

این مطلب، یک خبرآگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.

کد مطلب 4908740

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