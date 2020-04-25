تعداد مبتلایان به کرونا در دنیا از ۲میلیون و ۸۰۰هزار نفر عبور کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که در حال حاضر شما مبتلایان به ویروس کرونا در دنیا بالغ بر ۲ میلیون و ۸۳۱ هزار و ۸۹۵ نفر عبور کرده است و شمار جان باختگان نیز به ۱۹۷ هزار و ۱۷۸ تن رسیده است.

در این میان تعداد بهبودیافتگان با افزایش قابل توجه ۵۳ هزار نفری نسبت به روز گذشته به بیش از ۷۹۸ هزار نفر رسیده است.

گفتنی است ویروس کرونا که برای اولین بار در شهر ووهان چین مشاهده شد، در حال حاضر به ۲۰۳ کشور جهان کشیده شده است.

ویروس‌های کرونا خانواده‌ای از ویروس‌ها هستند که باعث ایجاد بیماری‌هایی در پستانداران و پرندگان می‌شوند.

این بیماری در انسان، باعث ایجاد عفونت‌های تنفسی می‌شود که عموماً خفیف هستند. اشکال نادرتر ابتلاء به این ویروس باعث ایجاد بیماری‌هایی نظیر «نشانگان تنفسی حاد» (سارس)، «نشانگان تنفسی خاورمیانه» (مرس) و کووید -۱۹ می‌شوند که می‌توانند مرگبار باشند.