مسئول لغو مجوزها یک نفر نیست

رهبر ارکسترملل ضمن بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت : عدم صدور مجوز برای برگزاری کنسرتهای متعدد نه تنها کمکی به پیشرفت موسیقی درست نمی کند بلکه باعث به وجود آمدن جریانهای زیرزمینی مانند چاپ و تکثیر cd و کاستهای غیر قانونی و بی محتوا می شود که به وجود آمدن این جریان به نفع هیچ کس نیست.

وی در ادامه درباره حضور اماکن در برگزاری کنسرتها گفت : حضور اماکن و اخذ وجه از گروههای موسیقی با عنوان برقراری امنیت در طول اجرای کنسرت به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و من واقعا درک درستی از این حضور اجباری ندارم، چرا که سال گذشته در برگزاری کنسرت ارکستر ملل در تالار وزارت کشور از سه شب اجرا تنها یک شب در محوطه بیرون سالن حضور داشتند و در دو شب باقیمانده به هیچ عنوان حضور جدی مسئولان اماکن را ندیدم .

سلطانی در پایان متذکر شد : از طرفی انتقاد از چرایی دخالت نهادهای غیر فرهنگی در صدور مجوز مسئله ای نیست که بتوان به راحتی و خیلی شفاف از آن صحبت کرد چرا که ممکن است این انتقاد در آینده دامن سرپرست گروهها و منتقدان را بگیرد.