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۶ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۹:۴۹

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا خبر داد

کاهش ۱.۸ درصدی تردد در محورهای برون شهری

کاهش ۱.۸ درصدی تردد در محورهای برون شهری

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا گفت: بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی در محورهای برون شهری نسبت به روز قبل ۱.۸ درصد کاهش تردد داشته ایم.

سرهنگ نادر رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت ترددی در محورهای مواصلاتی کشور اظهار داشت: بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی در محورهای برون شهری نسبت به روز قبل ۱.۸ درصد کاهش تردد داشته ایم.

وی افزود: آزادراه کرج-تهران با تردد ۱۱۲ هزار و ۴۹۱ وسیله نقلیه، آزادراه کرج-قزوین با تردد ۹۵ هزار و ۷۹۷ وسیله نقلیه و آزادراه قزوین-کرج با تردد ۹۴ هزار و ۲۲۱ وسیله نقلیه دارای بیشترین تردد طی ۲۴ ساعت گذشته بوده اند.

سرهنگ رحمانی تصریح کرد: همچنین ترافیک در محور فیروزکوه، مسیر رفت و برگشت محدوده‌های فیروزکوه و خطیر کوه نیمه سنگین گزارش شده است و تردد در محورهای چالوس، هراز، آزادراه تهران-شمال و آزادراه قزوین-رشت روان گزارش شده است.

به گفته وی، ترافیک در آزادراه قزوین-کرج و کرج-تهران، حدفاصل ساسانی تا پل کلاک نیمه سنگین گزارش شده است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا در پایان گفت: همچنین در برخی از محورهای استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، گیلان، همدان، مازندران و خراسان رضوی بارش باران گزارش شده است.

کد مطلب 4908779

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