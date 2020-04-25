کاهش ۱.۸ درصدی تردد در محورهای برون شهری

سرهنگ نادر رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت ترددی در محورهای مواصلاتی کشور اظهار داشت: بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی در محورهای برون شهری نسبت به روز قبل ۱.۸ درصد کاهش تردد داشته ایم.

وی افزود: آزادراه کرج-تهران با تردد ۱۱۲ هزار و ۴۹۱ وسیله نقلیه، آزادراه کرج-قزوین با تردد ۹۵ هزار و ۷۹۷ وسیله نقلیه و آزادراه قزوین-کرج با تردد ۹۴ هزار و ۲۲۱ وسیله نقلیه دارای بیشترین تردد طی ۲۴ ساعت گذشته بوده اند.

سرهنگ رحمانی تصریح کرد: همچنین ترافیک در محور فیروزکوه، مسیر رفت و برگشت محدوده‌های فیروزکوه و خطیر کوه نیمه سنگین گزارش شده است و تردد در محورهای چالوس، هراز، آزادراه تهران-شمال و آزادراه قزوین-رشت روان گزارش شده است.

به گفته وی، ترافیک در آزادراه قزوین-کرج و کرج-تهران، حدفاصل ساسانی تا پل کلاک نیمه سنگین گزارش شده است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا در پایان گفت: همچنین در برخی از محورهای استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، گیلان، همدان، مازندران و خراسان رضوی بارش باران گزارش شده است.