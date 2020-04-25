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۶ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۹:۵۴

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان:

هزینه مراسم های ملی و مذهبی در طرح کمک های مومنانه صرف شود

هزینه مراسم های ملی و مذهبی در طرح کمک های مومنانه صرف شود

سنندج - رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان گفت: انتشار ویروس کرونا مانع برگزاری مراسم های ملی و مذهبی می شود و پیشنهاد می شود هزینه این مراسم ها در اجرای طرح کمک های مومنانه صرف شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمد سادات صبح امروز شنبه در جلسه هماهنگی برنامه های ماه مبارک رمضان، روز قدس، ۱۴ و ۱۵ خرداد که به منظور هم اندیشی جهت اجرای برنامه های جایگزین برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به اینکه مناسبت های ماه مبارک رمضان، روز جهانی قدس و یوم الله های رحلت امام خمینی (ره) و قیام پانزده خرداد را پیش رو داریم باید بر اساس وضعیت جامعه در روزهای درگیری با کرونا برنامه ریزی کرد.

وی افزود: در راستای پیشگیری از انتشار ویروس کرونا فعالیت های میدانی محدود شده و مراسم های مختلف برگزار نمی شود اما نمی توان عظمت این روزها را نادیده گرفت و باید ایدهدهای جدید را ارائه داد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان ادامه داد: امروز چشم بسیاری از دشمنان اسلام و انقلاب به برگزاری مراسم های این روزها است و از این رو باید به فکر اجرای برنامه های جایگزین در این ایام بود.

حجت الاسلام سادات یادآور شد: پیشنهاد می شود هزینه مراسم های مختلف برای اجرای طرح کمک های مومنانه در راستای مبارزه با ویروس کرونا صرف شود و در کنار ان نیز برنامه های جنبی بدون حضور اقشار اجرا شود.

وی بیان کرد: اجرای گروه های سرود سیار انقلابی، تولید محتوا در فضای مجازی، بهره گیری از کارناوال های انقلابی، سردادن شعار الله اکبر در شب روز قدس بر پشت بام منازل و پخش اهنگ های حماسی و انقلابی در سطح معابر عمومی می تواند جزو برنامه های پیش نهادی جایگزین باشد.

کد مطلب 4908790

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