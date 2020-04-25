هزینه مراسم های ملی و مذهبی در طرح کمک های مومنانه صرف شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمد سادات صبح امروز شنبه در جلسه هماهنگی برنامه های ماه مبارک رمضان، روز قدس، ۱۴ و ۱۵ خرداد که به منظور هم اندیشی جهت اجرای برنامه های جایگزین برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به اینکه مناسبت های ماه مبارک رمضان، روز جهانی قدس و یوم الله های رحلت امام خمینی (ره) و قیام پانزده خرداد را پیش رو داریم باید بر اساس وضعیت جامعه در روزهای درگیری با کرونا برنامه ریزی کرد.

وی افزود: در راستای پیشگیری از انتشار ویروس کرونا فعالیت های میدانی محدود شده و مراسم های مختلف برگزار نمی شود اما نمی توان عظمت این روزها را نادیده گرفت و باید ایدهدهای جدید را ارائه داد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان ادامه داد: امروز چشم بسیاری از دشمنان اسلام و انقلاب به برگزاری مراسم های این روزها است و از این رو باید به فکر اجرای برنامه های جایگزین در این ایام بود.

حجت الاسلام سادات یادآور شد: پیشنهاد می شود هزینه مراسم های مختلف برای اجرای طرح کمک های مومنانه در راستای مبارزه با ویروس کرونا صرف شود و در کنار ان نیز برنامه های جنبی بدون حضور اقشار اجرا شود.

وی بیان کرد: اجرای گروه های سرود سیار انقلابی، تولید محتوا در فضای مجازی، بهره گیری از کارناوال های انقلابی، سردادن شعار الله اکبر در شب روز قدس بر پشت بام منازل و پخش اهنگ های حماسی و انقلابی در سطح معابر عمومی می تواند جزو برنامه های پیش نهادی جایگزین باشد.