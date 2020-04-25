عملیات پاکسازی و ضد عفونی ۲۶۳ کارگاه ساختمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، تقی محمد آقایی شهردار ناحیه یک با اعلام این خبر گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا و ضرورت انجام اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از ابتلاء کارگران ساختمانی و همچنین پرسنل اجرایی و اداری کارگاهها به بیماری کووید ۱۹، نسبت به پاکسازی و ضدعفونی کارگاههای ساختمانی اقدام شده است.
وی افزود: این طرح به همت اداره شهرسازی ناحیه یک در ۲۶۳ پروژه ساختمانی در حال ساخت محلات سه گانه (استاد معین، دکتر هوشیار و شهید دستغیب) از جمله؛ اتاق نگهبانی، مصالح ساختمانی، حصار کارگاهی، تابلوهای شناسایی، میلگرد و لوازم گروه آرماتور بندی به منظور رعایت بهداشت فردی بوده که با نظارت مستمر بر اجرای آن برنامه ریزی شده است.
شهردار ناحیه یک خاطر نشان کرد: اقدامات لازم برای مهار ویروس کرونا تا ریشه کنی کامل آن ادامه دارد که امید است با مشارکت سازندگان و مجریان کارگاههای ساختمانی هر چه سریعتر شاهد کنترل این ویروس مهلک و حفظ سلامت شاغلین کارگاههای ساختمانی باشیم.
نظر شما