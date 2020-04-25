به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، شبکه انبیسی اعلام کرده بازیگران سریال معروف «پارکها و تفریحات» برای یک برنامه ویژه فیلمنامهدار نیمساعته دوباره روز سیام آوریل گرد هم میآیند تا به قربانیان کووید -۱۹ کمک کنند.
تقریباً تمام بازیگران اصلی سریال از جمله ایمی پولر، رشیدا جونز، عزیز انصاری، نیک آفرمن، آبری پلازا، کریس پرت، آدام اسکات، راب لو، جیم اوهیر و رتا برای این برنامه ویژه دوباره در نقش شخصیتهای خود ظاهر میشوند. تعدادی از ستارههای مهمان سریال هم در این برنامه حضور خواهند داشت.
این جدیدترین گردهمآیی دوباره بازیگران سریالهای تلویزیونی است. معروفترین خبر در این زمینه مربوط به سریال «دوستان» میشود که بازیگران آن قرار است به زودی برای یک برنامه ویژه در اچبیاو مکس گردآیند.
پنج سال بعد از اینکه «پارکها و تفریحات» به کار هفت فصلی خود پایان داد، این داستان جدید داستان ماجراهایی را تعریف میکند که در یک روز اتفاق میافتند. در این قسمت شخصیت لزلی ناپ با بازی پولر سعی دارد در دوران فاصلهگذاری اجتماعی با دوستانش در ارتباط باقی بماند.
این برنامه ویژه که به هدایت مایکل شور خالق سریال ساخته میشود، به جمعآوری پول برای «صندوق پاسخ کووید -۱۹ غذا دادن به آمریکا» کمک میکند.
شور گفت: مثل خیلی افراد دیگر، ما هم دنبال راههایی برای کمک کردن بودیم و حس کردیم بازگرداندن این شخصیتها برای یک شب میتواند کمی پول جمع کند. من ایمیلی امیدوارانه به بازیگران دادم و همهشان ظرف ۴۵ دقیقه جواب دادند. تیم قدیمیمان یک قسمت ۳۰ دقیقهای دیگر نوشته و امیدواریم همه از آن لذت ببرند و پول اهدا کنند!
سریال «پارکها و تفریحات» که محصول یونیورسال بود بین سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ روی آنتن رفت و نامزد دریافت چند جایزه امی و گلدن گلوب شد. پولر در سال ۲۰۱۴ به خاطر نقشآفرینی خود برنده جایزه گلدن گلوب شد.
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