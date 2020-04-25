به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پولیتیکو، «جو بایدن» نامزد دموکرات انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا در تازه‌ترین وعده انتخاباتی خود، گام بزرگی در راستای جلب حمایت لابی قدرتمند ارامنه برداشته و می‌گوید: چنانچه در انتخابات پیروز شوم، از قطعنامه به رسمیت شناختن نسل کُشی ارامنه حمایت کرده و حقوق بشر را اولویت خود قرار می‌دهم.

گفتنی است نه‌تنها دولت دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری فعلی آمریکا، بلکه دولت‌های پیشین این کشور نیز همواره سعی کرده‌اند موضعی بی‌طرف را نسبت به این قضیه که بر روابط آنها با ترکیه به ویژه از بُعد شراکت در ناتو و مسائل منطقه‌ای تاثیرگذار است، اتخاذ کنند.

ترامپ هم در بیانیه‌ای که به مناسبت سالگرد کشتار ارامنه به دست امپراتوری عثمانی منتشر کرد، از به کار بردن لفظ «نسل کُشی» طفره رفت و به بیان این موضوع که این حادثه بدترین جنایت دسته‌جمعی قرن ۲۰ است بسنده کرد.

حتی در دسامبر ۲۰۱۹ نیز که سنای آمریکا با قطعنامه مجلس نمایندگان مبنی بر به رسمیت شناختن نسل کشی ارامنه موافقت کرد، دولت ترامپ ترجیح داد موضعی بی‌طرف اتخاذ کند.

البته، باراک اوباما رئیس‌جمهور سابق آمریکا نیز در نخستین رقابت انتخاباتی خود، وعده به رسمیت شناختن نسل کشی ارامنه را داد اما هرگز آن را عملی نکرد.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه پیشتر هشدار داده بود که هرگونه اقدامی مبنی بر به رسمیت شناختن این اتهام، آینده رابطه آنکارا-واشنگتن را به مخاطره می‌اندازد.

اکنون باید دید که ادعای اخیر بایدن مبنی بر تخطی از سیاست تاریخی کاخ سفید در قبال کشتار ۱۹۱۵ ارامنه، فقط یک وعده انتخاباتی با هدف جلب حمایت لابی ارامنه است یا در واقعیت نیز جامه عمل خواهد پوشید.