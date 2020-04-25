اهداف طرح ادغام بانکهای نظامی محقق شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد حنیفی، معاون نظارت بانک مرکزی، انجام فرآیندهای مطلوب ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح را حاصل مسئولیتپذیری، دلسوزی، همدلی و تلاش مضاعف تمامی دستاندرکاران این پروژه بزرگ دانست و یادآور شد: در گام نخست ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه ۱۰ هدف مهم و اساسی طراحی و پیشبینی شد که تمامی آنها در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت حقوق کلیه ذینفعان، امانتداری و شفافیت انجام شد.
وی با اشاره به اهمیت ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح در اصلاح ساختار نظام بانکی کشور، تصریح کرد: در کنار انجام این پروژه مهم، تمامی مقررات بانک مرکزی نظیر؛ رعایت نرخ سود سپردهها و بهداشت اعتباری در بانک سپه و بانکهای وابسته به دقت رعایت شد.
حنیفی ابراز امیدواری کرد: انجام فرآیندهای ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه با دقت و سرعت فعلی ادامه یابد.
وی با قدردانی از اقدامات مطلوب بانک سپه برای آمادهسازی شرایط انجام فرآیندهای ادغام یادآور شد: توسعه ساختار سازمانی نخستین بانک ایرانی و استفاده از ظرفیتهای خالی آن برای بهرهمندی از توانمندیهای بانکهای ادغامی، اقدامی سنجیده و ستودنی است.
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