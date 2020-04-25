عدم رغبت دستگاه ها به واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی گیلان در سالن غدیر استانداری با اشاره به آغاز ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: بر اساس تصمیمات ستاد ملی کرونا همچنان باید از اجتماعات پیشگیری شود لذا در همین راستا در این ایام مساجد و زیارتگاهها و اماکن مقدس تا اطلاع ثانوی تعطیل است.
وی با بیان اینکه رمضان امسال با شیوهای دیگر مراسم دعا و نیایش برگزار میشود، افزود: مدیران دستگاههای اجرایی نیز فضای معنوی و پرفیض ماه مبارک رمضان را با پخش ادعیه و قرآن و دعا در دستگاههای اجرایی خود فراهم کنند.
زارع با اشاره به اینکه باید همه دستگاههای اجرایی امور حقوقی خود را فعال کنند، تصریح کرد: در سالهای اخیر این مشکلات حقوقی وجود داشته و هر سال بیشتر میشود لذا باید در این زمینه تلاش بیشتری صورت گیرد زیرا ریال به ریال این مبلغ مربوط به بیت المال بوده و باید پاسخگو باشیم.
وی با تأکید بر اینکه اهمال کاری در این حوزه اصلاً قابل قبول نیست و در صورت مشاهده این موارد برخورد قاطع خواهد شد، بیان کرد: دستگاهها باید در این زمینه اقدامات لازم در حوزه حقوقی را انجام دهند.
استاندار گیلان به موضوع مهدهای کودک اشاره کرد و افزود: شیوه و سبک زندگی در سالهای اخیر تغییر یافته و تعداد فرزندان کم شده است که نیازمندی مراکز آموزش و نگهداری بیش از دهههای گذشته احساس میشود.
وی با بیان اینکه اگر چه استان گیلان به لحاظ پوشش افراد زیر ۴ سال و بالای آن از متوسط کشوری بالا است اما به سبب سطح سوادی بالای مردم استان باید این پوشش بیشتر شود، ادامه داد: قطعاً کودکان زیر ۴ سالی که در مراکز آموزشی، مطالب را فرا میگیرند آمادگی بیشتری برای فراگیری امور خواهند داشت.
زارع با اشاره به اینکه پوشش ۸۰ درصدی دانش آموزان بالای ۸ ساله توسط پوشش آموزش و پرورش گیلان بسیار مطلوب است، گفت: اما متأسفانه این پوشش در سنین زیر ۴ تا ۵ سال پایین بوده که نیازمند تلاش بیشتر هستیم.
وی به آسیب و خسارت وارده به مربیان و مسئولان مهدهای کودک اشاره و تصریح کرد: این حوزه از جمله ۱۱ رستههای حمایتی دولت است اما با این شرایط استان نیز اقدامات حمایتی در زمینه پرداخت تسهیلات خرید ملک در دستور کار قرار میدهد. در خصوص معافیت مالیاتی نیازمند مجوز قانونی در سطح ملی داریم که باید جلساتی با نمایندگان استان در مجلس برگزار و حمایتهای آنها را جلب کنیم.
وی به موضوع تبصره ۱۹ و واگذاری پروژههای نیمه تمام دستگاهها اشاره و با بیان اینکه احساس میشود رغبتی برای واگذاری پروژهها در سطح دستگاه وجود ندارد، گفت: اجرای قانون نقطه قوت است عزم جدی نظام و دولت بر این است که بر اساس شرایط پروژهها به بخش خصوصی واگذار شود.
زارع با اشاره به اینکه بر اساس گزارشات اعلام شده پروژههای دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد بسیار اندک است، افزود: باید پروژههایی با پیشرفت فیزیکی زیر ۶۰ درصد در فرآیند واگذاری قرار گیرند و در این زمینه پیگیریهای لازم انجام شود تا شاهد تکمیل پروژههای نیمه تمام استان باشیم.
وی با تأکید بر اینکه بیشتر پروژهها نیمه تمام باید تا سال ۱۴۰۰ تکمیل و بهره برداری شود، گفت: نیمه تمام ماندن پروژهها برای سالهای طولانی هدر رفت بیت المال را به دنبال دارد.
استاندار گیلان با اشاره به اینکه برای پیشرفت در این امر باید کمیتهای تشکیل شود، ادامه داد: هر میزان اعتباری که برای تکمیل این پروژهها نیاز باشد تأمین و تسهیل خواهیم کرد. در همین راستا دستگاههای اجرایی ظرف مدت یک هفته پروژههای نیمه تمام خود را اعلام کنند.
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