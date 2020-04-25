به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان محیط زیست، کنوانسیون سایتس اعلام کرد: مسائل مربوط به بیماریهای جانوری خارج از اختیارات این کنوانسیون بود و صلاحیت اظهارنظر پیرامون ارتباط احتمالی بین مصرف انسان از حیوانات وحشی و COVID-19 را ندارد.
در متن بیانیه دبیرخانه کنوانسیون تجارت بین المللی گونههای جانوری و گیاهی در معرض خطر(CITES) در ارتباط با COVID-19 آمده است: در مورد سوالات مربوط به بیماریهای جانوری، دبیرخانه پیشنهاد میدهد به مراجعی که در این زمینه کار میکنند، همچون سازمان جهانی بهداشت حیوانات (OIE)، سازمان خوار و بار جهانی (FAO) و سایر دستگاههای ذیصلاح و مؤسسات تحقیقاتی در سطح ملی و بین المللی مراجعه کنید.
دبیرخانه CITES از تفسیر رسانهای که ارتباط احتمالی بین مصرف انسان از مورچه خوارها (یا سایر حیوانات وحشی) و COVID-19 را عنوان میکند، آگاه است. تمامی گونههای مورچه خوار در پیوست یک CITES وجود دارد، بدین معنی که طبق کنوانسیون، تجارت بین المللی آن به طور کلی ممنوع است البته مبادله برای اهداف غیرتجاری ، همچون حفاظت یا اجرای قانون ، توسط اعضای CITES مجاز است.
همچنین ممکن است اعضای کنوانسیون تدابیر سختگیرانه تر از آنچه که توسط کنوانسیون تعیین شده، اعلام کنند که این امر در مورد تمامی گونههای جانوری و گیاهی موجود در پیوست I مدنظر است.
شایان ذکر است، تجارت گونههای ذکر شده CITES در یک کشور معین بر اساس قوانین قضائی مرتبط با آن کشور، مدیریت میشود.
دبیرخانه بنا به درخواست مدیریت CITES در چین ، در ۵ مارس ۲۰۲۰، اطلاعیهای را در ارتباط با اقدامات فوری چین در مورد قانون تجارت حیات وحش، میان اعضا منتشر کرده که اظهار میدارد کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین، برای حفاظت از زندگی و سلامت مردم، کاهش مصرف غذایی از حیوانات وحشی را تصویب و سریعاً به مرحله اجرا درآورده است.
لازم به یادآوری است، تجارت قانونی ، پایدار و قابل ردیابی که توسط CITES در سطح بین المللی تنظیم میشود، مزایای بسیاری برای افراد و حیات وحش دارد و برعکس، تجارت غیرقانونی حیات وحش، تأثیرات منفی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی قابل توجهی دارد.
تأکید میکنیم دبیرخانه همکاری خود را با کشورهای مبدا، ترانزیت و مقصد از طریق مساعدت و فعالیتهای اجرایی، از جمله با شرکای کنسرسیوم بین المللی مبارزه با جرایم حیات وحش (ICCWC) ادامه میدهد، به گونهای که طرفین در صورت لزوم پشتیبانی و از ابزارهای لازم برای مبارزه با تجارت غیرقانونی حیات وحش برخوردار میشوند.
شواهد نشان میدهد، اعضای کلیدی که از تجارت غیرقانونی حیات وحش متأثر شده اند، اقدامات خود را افزایش داده و فعالیتهای جدی تری را در ارتباط با قوانین تجارت حیات وحش در سطح ملی انجام میدهند. این فعالیتها و اقدامات به شناسایی مؤثرتر جنایات حیات وحش در سطح فراملی میانجامد.
این اقدامات همچنین به اجرای مؤثر کنوانسیون و حفظ گونههای ذکر شده CITES کمک خواهد کرد.
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