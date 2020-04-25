فرایند نقل و انتقال فرهنگیان در استان بوشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دانش فر صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: فرایند نقل و انتقال فرهنگیان واجد شرایط استان در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به صورت سیستمی در بازه زمانی اول اردیبشهت تا ۱۵ خرداد است.

معاون آموزش و پرورش استان بوشهر بیان کرد: داشتن حداقل دو سال سابقه اشتغال تمام وقت در آموزش و پرورش تا پایان شهریور ۱۳۹۹، نداشتن تعهد خاص در محل کنونی اشتغال و اعلام عدم نیاز منطقه مبدأ و نیازمندی منطقه مقصد از جمله شرایط مهمی هست که متقاضیان انتقالی باید دارا باشند.

وی با تاکید یادآور شد: مدت زمان خدمت به صورت حق التدریس، زمان خدمت سربازی، سابقه کار در ادارت خارج از آموزش و پرورش، نهضت سوادآموزی و ایام تحصیل در مراکز تربیت معلم و تربیت دبیر و دانشگاه برای انتقال جز سابقه خدمت ۲ ساله به حساب نمی‌آید.

دانش فر با بیان اینکه متقاضیان انتقال باید قبل از ثبت درخواست انتقال خود، کلیه جوانب امر را به دقت بسنجند تصریح کرد: پذیرش انصراف از انتقال برون استانی بعد از اعلام نتایج به هیچ وجه مجاز نیست؛ به جز در مواردی خیلی ضروری که کمیسیون نقل و انتقال اداره کل آموزش و پرورش استان‌های مبدأ و مقصد تا قبل از شروع سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ تشخیص دهند.

معاون آموزش و پرورش استان بوشهر تغییر مقصد پس از تأیید انتقال را غیرممکن ذکر نمود و عنوان داشت: عدم مراجعه افراد انتقال یافته به مناطق تعیین شده پس از اعلام نتیجه، غیبت تلقی می‌شود.

وی در مورد شرایط انتقال مدیران و معاونین واحدهای آموزشی و پرورشی و نیروهای اداری متقاضی انتقال آموزشی، هم گفت: نیروهای اداری، مدیران و معاونین باید در رشته تدریس اصلی خود اقدام به ثبت درخواست انتقال کنند.

دانش فر موارد استثناهای انتقال برون استانی آموزش و پرورش را همسر جانبازان در صورت تغییر محل اشتغال جانباز با ارائه تاییدیه از مراجعه ذیصلاح و زوج‌های فرهنگی به محل خدمت همسر با حداقل ۳ سال خدمت دانست.

معاون آموزش و پرورش استان بوشهر خاطرنشان کرد: مجموع نیروهای انتقالی سال تحصیلی گذشته بیش از ۶۴۲ نفر بوده است.

وی افزود: از این تعداد ۳۰۳ نفر درون استانی، تعداد ۱۷۵ نفر به استان وارد شده و تعداد ۱۶۴ نفر از استان به استان‌های دیگر انتقال یافته‌اند.