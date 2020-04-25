«دیپلماسی اقتصادی» نیاز تحقق جهش تولید/ مدیران خلق درآمد کنند

ابراهیم عزیزی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه تحقق شعار جهش تولید به نگاه انقلابی و قوانین کار آمد احتیاج دارد تاکید کرد: دشمنان انقلابی طی سالیان از تمامی روش‌های برای ضربه زدن استفاده کردند اما زمانیکه مأیوس شدند به سمت مباحث اقتصادی روی آوردند.

وی ادامه داد: فشار بر مردم از طریق تحریم‌ها راه جدید دشمن در طی چند سال اخیر شد که متأسفانه به دلیل مشکلات داخلی و به عبارتی خود تحریمی این فشار بر گردن مردم افزایش یافت.

منتخب شیراز در مجلس یازدهم شورای اسلامی تصریح کرد: متأسفانه ما نیز در آن حد و اندازه‌ای که لازم بوده، خودمان را در مقابل چنین شرایطی بسیج نکرده و ظرفیت‌های کشور را پای کار نیاورده‌ایم تا ضمن مقابله با این تفکر دشمن، مشکلات اقتصادی را نیز حل کنیم.

عزیزی با بیان اینکه شکوفایی اقتصادی باید در سفره مردم نمود داشته باشد تاکید کرد: اگر فعالیت‌های بزرگی در بحث تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید انجام شده باید در معیشت و سفره‌های مردم جامعه نمود داشته باشد که متأسفانه چنین موضوعی دیده نمی‌شود بنابراین باید در سال جاری برای جهشی بزرگ برنامه ریزی و حرکت کرد.

وی یادآور شد: متأسفانه به دلیل نگاه‌های غلط به بحث اقتصاد، عدم اجرای صحیح بحث خصوصی سازی، مدیریت ضعیف، ناکارآمدی قوانین به ویژه در ۳ مبحث مهم بیمه، بانک و مالیات و… تولید و تولید کننده واقعی در کشور با مشکلات بسیاری رو به رو هستند که همین مسائل، جهش تولید را کُند و بی اثر خواهد کرد و در مقابل شاهد واردات بی رویه و دلال بازی در این عرصه نیز هستیم که اجازه نفس کشیدن به تولید کننده واقعی نمی‌دهد.

منتخب مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز سیستم بانکی باید به کمک جهش تولید آمده و نباید احساس شود بانک‌ها هیچ وظیفه‌ای در این قبال ندارد که متأسفانه کمتر خود را مسؤول می‌داند؛ آن مواقعی هم که اقدام به تأمین منابع می‌کند، نظارت کافی را انجام نمی‌دهد.

عزیزی افزود: فعالیت امروزه بانک‌ها با تحقق جهش تولید تناقض دارد در حالی که سیستم بانکی باید شفاف، کارآمد و جدی پای کار جهش تولید آمده تا با بهره وری و تأمین مالی واحدها، نیازهای کشور را تأمین کند.

وی با باین اینکه دیپلماسی اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: متأسفانه باید اذعان کرد که ما در حوزه دیپلماسی اقتصادی بسیار ضعیف حاضر شده‌ایم در صورتی که می‌توانستیم فعال‌تر و مقتدرترعمل کنیم زیرا جهش تولید اقتضائاتی دارد.

عزیزی تصریح کرد: ما باید صادرات غیر نفتی را افزایش دهیم و در عین حال اتکای خود را به نفت کم کنیم در این راه برداشت از صندوق توسعه ملی باید به کم‌ترین حد خود برسد و دولت نباید به این صندوق نگاه قلکی داشته تا هرگاه کم می‌آورد، از این صندوق برداشت کند.

منتخب مردم شیراز و زرقان در مجلس یازدهم ادامه داد: رقابت پذیر بودن تولیدات واحدها، فرهنگ سازی بیشتر برای استفاده از محصولات داخلی (اگر تولید کنیم اما فرهنگ و اراده استفاده از محصولات داخلی را نداشته باشیم، با مشکل روبرو می‌شویم) و تکیه بر مزیت‌های نصبی داخل کشور را نیز می‌توان از اقتضائات دیگر جهش تولید عنوان کرد.

وی گفت: باید اعتراف کرد واحدهای تولیدی هم اشتغال ایجاد کرده و هم نیازهای اساسی کشور را تأمین می‌کنند اما نیاز است تا با یک مدیریت صحیح و اصولی، برای استقلال اقتصادی هدف گذاری کرد و در این راه باید موانع جهش تولید را برداریم. لذا باید ضمن اعتماد به تولید داخل، با اراده وارد صحنه تولید و تأمین نیازهای اساسی مردم شویم.

عزیزی افزود: مدیران ما در سال جهش تولید باید هنر «خلق درآمد» داشته نه فقط «هزینه کرد» را در کارنامه خود داشته باشند در نظام اسلامی مدیری موفق است که خلق درآمد کرده و بهره وری را افزایش دهد.

منتخب مردم شیراز و زرقان در مجلس یازدهم یادآور شد: باید ضمن ارتباط مبتنی بر «عزت، مصلحت و حکمت» با سایر کشورهای دنیا و تعاملات اقتصادی سازنده، نباید فریب وعده‌های پوشالی را خورد که در این راستا «جهش تولید» دقیقاً نقطه مقابل این تفکر دشمن است که با تکیه بر رهنمودهای رهبری، توان داخلی، جوانان تحصیلکرده و خوش فکر که دل در گروی وطن دارند، کارآمدی قوانین و مدیریت جهادی و انقلابی شعار سال محقق خواهد شد.