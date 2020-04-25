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۶ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۱:۳۷

نماینده ولی فقیه در مازندران:

حل مشکلات دکل بندان نیازمند توجه ویژه است

حل مشکلات دکل بندان نیازمند توجه ویژه است

ساری - نماینده ولی فقیه در مازندران خواستار توجه ویژه برای حل مشکلات شغلی دکل بندان در گلوگاه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد باقر محمدی لائینی صبح شنبه در دیدار با گروه جوانان جهادی گام دوم انقلاب و جامعه روحانیت شهرستان گلوگاه ضمن تشکر از این مجموعه به خاطر احساس مسئولیت و دردمندی در خصوص شهرستان گلوگاه، اظهار داشت: حدود سه ماه پیش طی نامه‌ای درخواست تشکیل این تیم را به ائمه جمعه شهرستان‌ها دادیم.

وی تصریح کرد: هدف از تشکیل این گروه از جوانان در گام دوم انقلاب این بود که نقاط ضعف و قوت در شهرستان‌ها مشخص شود تا بدانیم به چه چیزهایی برای رسیدن به جایگاه مطلوب در هر شهر نیازمندیم.

آیت الله محمدی لائینی خطاب به این گروه، خاطرنشان کرد: در گام دوم انقلاب ابتدا باید وضعیت کنونی هر شهر مشخص شود و مسائل به صورت کارشناسی پیگیری شود.

نماینده ولی فقیه در مازندران بیان کرد: قصد داریم با نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی مازندران ارتباط مداوم داشته باشیم و از همه ظرفیت آن‌ها استفاده کنیم و قرار بر این هست که در هر شهرستان به صورت جداگانه جلسات تخصصی برگزار شود.

وی یادآور شد: در شهرستان گلوگاه جمعیت روستای (دکل بندان) که وضعیت شغلی خطرناکی دارند بحث جدی است و امیدواریم در خصوص این جمعیت آمار درست و مستندی داده شود تا بتوانیم مشکلات را کم کنیم.

آیت الله محمدی لائینی در پایان تأکید کرد: در این کار گروه‌های تخصصی باید همه ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و تهدیدات مختلف مشخص شود تا با برنامه‌ریزی های دقیق به ترتیب مشکلات موجود کم شود.

کد مطلب 4908939

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