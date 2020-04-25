حل مشکلات دکل بندان نیازمند توجه ویژه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد باقر محمدی لائینی صبح شنبه در دیدار با گروه جوانان جهادی گام دوم انقلاب و جامعه روحانیت شهرستان گلوگاه ضمن تشکر از این مجموعه به خاطر احساس مسئولیت و دردمندی در خصوص شهرستان گلوگاه، اظهار داشت: حدود سه ماه پیش طی نامه‌ای درخواست تشکیل این تیم را به ائمه جمعه شهرستان‌ها دادیم.



وی تصریح کرد: هدف از تشکیل این گروه از جوانان در گام دوم انقلاب این بود که نقاط ضعف و قوت در شهرستان‌ها مشخص شود تا بدانیم به چه چیزهایی برای رسیدن به جایگاه مطلوب در هر شهر نیازمندیم.

آیت الله محمدی لائینی خطاب به این گروه، خاطرنشان کرد: در گام دوم انقلاب ابتدا باید وضعیت کنونی هر شهر مشخص شود و مسائل به صورت کارشناسی پیگیری شود.

نماینده ولی فقیه در مازندران بیان کرد: قصد داریم با نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی مازندران ارتباط مداوم داشته باشیم و از همه ظرفیت آن‌ها استفاده کنیم و قرار بر این هست که در هر شهرستان به صورت جداگانه جلسات تخصصی برگزار شود.



وی یادآور شد: در شهرستان گلوگاه جمعیت روستای (دکل بندان) که وضعیت شغلی خطرناکی دارند بحث جدی است و امیدواریم در خصوص این جمعیت آمار درست و مستندی داده شود تا بتوانیم مشکلات را کم کنیم.



آیت الله محمدی لائینی در پایان تأکید کرد: در این کار گروه‌های تخصصی باید همه ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و تهدیدات مختلف مشخص شود تا با برنامه‌ریزی های دقیق به ترتیب مشکلات موجود کم شود.