کنترل قند خون دیابتی ها با چشمک زدن !

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، لنزهای چشمی هوشمندی ابداع شده که به افراد دیابتی اجازه می دهد فقط با چشمک زدن سطح گلوکز قند خون شان را کنترل کنند. این لنز مایع موجود در چشم را رصد می کند و گزارش های مربوط به آن را به طور بی سیم به اشتراک می گذارد.

محققان دانشگاه علوم و فناوری پوهانگ در کره جنوبی این لنز را به عنوان جایگزینی برای تست قند خون ساخته اند. همچنین با کمک نسخه های آتی این لنزها که از راه دور کنترل می شوند و بی سیم هستند می توان داروها را به طور مستقیم به چشم منتقل کرد. این دستگاه مجهز به فناوری تراشه ای است که قند خون رگ های پشت پلک را رصد می کند و در صورت اضطرار به کاربر هشدار می دهد. محققان ادعا می کنند این فناوری جدید می تواند علائم ابتلا به دیابت را رصد و به درمان آن کمک کند.

این لنز روی خرگوش ها آزمایش شد و به شیوه ای غیر تهاجمی گلوکز خون آنها را رصد کرد. همچنین به طور کنترل شده و بی سیم دارویی نیز به بدن آنها رساند. «دو هی کئوم» محقق ارشد این پژوهش می گوید: این اختراع را می توان برای انتقال دارو از طریق چشم و درمان «رتینوپاتی دیابتی»( diabetic retinopathy) استفاده کرد. این بیماری در نتیجه صدمه دیابت به رگ های خونی پشت چشم به وجود می آید.

او در این باره می افزاید: لنزهای هوشمند برای رصد مداوم گلوکز مناسب است.