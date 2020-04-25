۱۸۸ زندانی جرائم غیرعمد از سوی ستاد دیه در سال ۹۸ آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراد فتحی صبح امروز شنبه در اولین جلسه ستاد دیه استان کردستان در سال ۹۹, تعداد زندانیان جرایم غیرعمد در استان را ۲۰۹ نفر اعلام کرد و اظهار داشت: این تعدادی زندانی به دلیل جرایمی از جمله بدهکاری مالی، مهریه و نفقه، تصادف، حوادث کارگاهی و مواردی از این قبیل در زندان به سر می‌برند که برای آزادی آنان بیش از ۲۰ میلیارد ریال نیاز است.

وی تعداد زندانیان جرایم غیرعمد را که در سال ۹۸ با کمک‌های مردمی و ستاد دیه از زندان آزاد شده اند را ۱۸۸ نفر اعلام کرد و افزود: این تعداد زندانی جرایم غیرعمد با پرداخت بیش از ۱۹۹ میلیارد ریال از طریق مختلف از جمله کمک‌های بلاعوض ستاد دیه، وام بانک‌های عامل، گذشت شکات، صندوق خسارت‌های بیمه بدنی و کمک‌های مردمی از زندان آزاد و به آغوش گرم خانواده‌هایشان بازگشته اند.

مدیرکل زندان‌های کردستان مبلغ کمک‌های بلاعوض ستاد دیه در سال گذشته جهت آزادی زندانیان جرایم غیرعمد را بیش از ۲۹ میلیارد ریال عنوان کرد و ادامه داد: بانک‌های عامل نیز با پرداخت ۳۹ میلیارد ریال وام قرض الحسنه تأثیر بسزایی در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در سال ۹۸ داشتند.

فتحی با تاکید بر این موضوع که شکات پرونده‌های زندانیان جرایم غیرعمد نیز قدم‌های مثبت و سازنده ای را جهت آزادی این قبیل زندانیان برداشته اند, یادآور شد: شاکیان پرونده‌های زندانیان جرایم غیرعمد در سال ۹۸ همچون همیار ستاد دیه عمل کردند و با گذشت ۶۵ میلیارد ریال از حق خود، تسهیل در روند آزادی زندانیان جرایم غیرعمد را موجب شدند.

وی از برگزاری جشن گلریزان در رمضان سال جاری به گونه‌ای متفاوت خبر داد و بیان کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا امکان برگزاری جشن‌های گلریزان همچون سنوات گذشته امکان پذیر نیست اما در همین راستا سعی داریم تا با همکاری صدا و سیمای استان، جشن گلریزان را چه بسا پرشورتر از سال‌های گذشته و از طریق رسانه ملی و فضای مجازی برگزار کنیم.

مدیرکل زندان‌های کردستان با تاکید بر اینکه مردم رئوف و نیک اندیش میهن عزیز اسلامی همواره حامی ضعفا و اقشار آسیب پذیر جامعه بوده اند, گفت: شیوع ویروس کرونا شرایط بسیار سختی را در جامعه به وجود آورده اما تجربه نشان داده است که مردم رئوف و خیرخواه میهن عزیز اسلامی بالاخص کردستان، در دشوارترین شرایط ممکن همواره یاری رسان نیازمندان جامعه بوده اند و قطعاً امسال نیز شاهد حضور سبز خیرین کردستانی در کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد خواهیم بود.

گفتنی است در این جلسه پرونده ۱۷ زندانی جرایم غیرعمد مورد بررسی قرار گرفت و تدابیر لازم جهت کمک به آزادی آنان نیز صورت پذیرفت و اعلام شد همچنین شماره حساب‌های ۷۷/۲۰۸۹۸۹۸۹ نزد بانک ملت، ۱۱۳۹۰۲۷۶۰۰ نزد بانک تجارت و ۰۱۰۵۹۵۱۰۷۸۰۰۴ نزد بانک ملی جهت واریز کمک‌های نقدی خیرین برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد استان اختصاص داده شده است.