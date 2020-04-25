طرفهای افغان به آتش بس فوری و پایدار روی بیاورند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان (واس)، سازمان همکاری اسلامی در بیانیه ای از مقامات و احزاب افغانستان خواست به منظور برقراری آتش بس دائمی و فوری و کاهش خشونت همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان اقدام کنند.

در این بیانیه آمده است: طرف های افغان با توجه به شرایط دشوار کنونی ناشی از شیوع کرونا در این کشور و در آستانه حلول ماه مبارک رمضان، آتش بس فوری و پایدار برقرار کنند.

سازمان همکاری اسلامی با اعلام اینکه طرفهای افغانستانی باید اختلافات را کنار بگذارند، بر اهمیت گشودن باب مذاکرات فراگیر به منظور حل و فصل سیاسی تاکید کرد. در این رابطه مصوباتی از سوی سران سازمان و نشست های وزارتی اعلامیه مکه صادره در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۸ صادر شده و این سازمان از امضای توافق بین افغانستان و طالبان که با شروع آزادی اسیران و زندانیان همراه شد، استقبال می‌کند.

سازمان مذکور همچنین بر اهمیت حمایت از تلاش های افغانستان در مبارزه با ویروس کرونا و نیز پایبندی خود به کمک به ملت افغانستان در تلاش برای تحقق آشتی فراگیر و صلح دائمی و ثبات و توسعه در راستای اجماع ملی تاکید کرد.